科技部4年2.4億元 用科技幫助運動員

（中央社記者朱則瑋台北18日電）科技部今天宣布，將投入4年新台幣2億4000萬元經費，推動「精準運動科學研究專案計畫」，以科學方式，提升運動員表現、傷害防治及戰術決策應用等。



科技部號召台灣優秀運動員郭婞淳、文姿云、雷千瑩、楊俊瀚、鄭兆村、黃士峰，以及教練林敬能、中華民國田徑協會秘書長王景成等人，今天共同宣布「精準運動科學研究專案計畫」正式啟動，總共分為三大主軸，要讓科技的研發能量成為台灣運動競技表現最強而有力的後盾。



專案計畫根據國際間的研發趨勢，以及國內急需推動發展方向，擬訂三個主要研究面向，分別是「運科訓練」、「體能恢復與傷害防治」及「技戰術分析」。



科技部說，希望藉此達成三大目標：（一）提升運動競技成績部分，將使用科學方法協助，包括選手選拔、訓練歷程紀錄、疲勞監控、心智訓練、營養控制等；（二）提升運動員體能及傷害防治部分，計畫建置傷害資料庫與監控系統、動作與姿勢自我監控系統、運動員傷後回場機制等研究；（三）協助教練及運動員進行戰術決策運用部分，將建置戰情資料庫、開發戰情技術分析及技戰術即時回饋等技術，進行戰情資料蒐集分析。



科技部人文及社會科學研究發展司副研究員吳淑真表示，專案從今年開始執行，希望輔導至少6個團隊，開發出硬體或軟體技術，並且產業化，把研發成果實際應用在運動員身上，以科學鏈結運動產業，提升運動員的表現、身體狀況等。



根據科技部資料顯示，台灣在2015年的運動產業規模為35億美元，遠低於日本的707億美元，而整體亞洲的運動產業發展仍低於歐美，亞洲的市場還有很大的成長空間，許多運動相關新創事業仍在發展中，科技部希望透過專案計畫，提升運動科學研究規模及技術。（編輯：郭萍英）1070418