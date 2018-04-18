大谷翔平不敵水泡落難 宣告蜜月期結束

（中央社洛杉磯17日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB當紅新人、23歲日籍球星大谷翔平本季第3場先發，投2局失3分提前退場吞敗，美國媒體分析，手指起水泡導致變化球失準是最主要的原因。



法新社報導，這場比賽宣告大谷翔平「蜜月期結束」，他遭遇客隊波士頓紅襪打線嚴酷考驗，一開賽第1棒打者貝茲（Mookie Betts）就敲出首打席全壘打。



大谷翔平挨轟之後，在投手丘上仍無法穩住陣腳，2局之內就用了66球，被敲4支安打、2次四壞保送，共失3分退場。終場所屬的洛杉磯天使在主場以1比10輸球，大谷吞下本季首敗。



ESPN報導，天使總教練索西亞（Mike Scioscia）賽後表示，大谷翔平下次可能仍按表定計畫先發，並在19日擔任指定打擊。



大谷翔平前2場先發共投13局只失3分，他原訂兩天前（15日）先發對堪薩斯市皇家，但因天候不佳延賽，使他休息了8天改在今天出戰紅襪。



大谷翔平前2場先發投球都是白天，這場比賽是第一次夜間投球，天使主場湧進觀眾4萬4822人。



ESPN作家薛恩菲爾德（Steve Schoenfield）分析，大谷翔平本場最快球速逼近100英里（161公里），但手長水泡使他的變化球無法投進好球帶，最後只投2局提前退場。



至於造成水泡的可能原因，薛恩菲爾德提到「別忘了，大谷還在適應美日用球的不同，大聯盟用球比較光滑，日職用球縫線較突出」。



這篇分析指出，大谷翔平遭到首名打者貝茲砲轟的這顆快速球，已經催出球速而且壓在較低的位置，當時球數2好3壞，結果還是被扛出全壘打牆外，貝茲可能已經鎖定直球攻擊。



根據大聯盟官網顯示，大谷挨轟的這顆球，球速達97英里（156公里）。



大谷翔平這場比賽落難的另一個原因是，變化球投不進好球帶。根據ESPN網站統計，大谷這場比賽29個變化球當中，只有10顆是好球。變化球好球率為34%，他前2場先發變化球的好球率為68%。



ESPN分析指出，大谷前2場對戰的奧克蘭運動家隊，攻擊型態比較偏向「保送-三振-全壘打」，而紅襪打線更喜歡把球打進場內，而且當投手投不出好球時，紅襪打者更會掌控好球帶。（譯者：林宏翰/核稿：徐崇哲）1070418