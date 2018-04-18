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田中將大速球失控 對馬林魚挨轟吞敗

發稿時間：2018/04/18 16:47

最新更新：2018/04/18 16:47

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（中央社記者謝靜雯台北18日綜合報導）美國職棒大聯盟洋基隊日籍投手田中將大近期出賽狀況不佳，今天對馬林魚隊先發投5局失掉6分責失分，他坦言「感覺沒辦法掌控比賽」，球隊終場以1比9輸球。

田中將大今天先發出賽，首局接連被敲3支安打，投出1次保送，加上隊友守備失誤，開賽就先掉3分，2局再接連被敲2安失掉第4分，5局2人出局後，先被敲出安打、保送，接著被瑞爾穆托（J.T. Realmuto）敲出3分砲，後投出觸身球保送，三振抓到第3個出局數。

田中將大今天總計用83球投5局，被敲8支安打，失掉7分（6分責失分），投出5次三振，吞下本季第2敗；近2場先發出賽都失掉6分責失分，開季到現在4場出賽都挨轟，目前總計被敲出5發全壘打，賽後防禦率偏高的6.45。

田中將大賽後接受美媒訪問時坦言，「感覺沒辦法掌控比賽，對手不斷的得分，但我沒辦法化解掉分的危機」；對於田中將大近期出賽狀況，總教練布恩（Aaron Boone）也表示，他的速球有時候會出現一點狀況，配球上可能還需要再做調整。

今天比賽馬林魚隊打擊發揮，但洋基隊打線受制，首局選到3個保送，但缺適時一擊、沒能得分，面對馬林魚隊先發投手賈西亞（Jarlin Garcia），前4局僅靠著保送上壘，直到第5局才敲出團隊第1支安打。

洋基隊1到8局都沒能拿下分數，直到9局才靠著安杜哈爾（Miguel Andujar）全壘打拿下全隊唯一1分、吞下敗仗。（編輯：李錫璋）1070418

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