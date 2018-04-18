謝國城盃無緣4強 宜蘭縣隊球員難過落淚

（中央社記者謝靜雯台北18日電）107年謝國城盃全國少棒錦標賽，宜蘭縣隊今天與台東縣交手，先發投手韋宏亮好投，開賽取得領先，但後半段投手群出狀況，終場以3比9吞敗、無緣4強，賽後球員難過落淚。



今年度少棒國內選拔賽由謝國城盃打頭陣，冠軍隊取得LLB世界少棒錦標賽中華隊代表權，接著TOTO盃少棒賽則是美國小馬聯盟野馬級少棒選拔賽，再來為華南金控盃少棒賽，冠軍取得亞洲少棒錦標賽中華代表權。



宜蘭縣隊此次由三星國小代表參加謝國城盃，因為球員人數和各比賽球員年齡限制，三星今年僅能參加謝國城盃，總教練黃郁翔表示，「有感覺到小朋友真的很想拚，可能也因此給自己太大的壓力。」



宜蘭縣隊球員身材嬌小，但是桃園市隊總教練李政達曾表示，「感覺得出來他們球員球齡長，在場上表現很成熟」。



宜蘭縣前幾場比賽投打擊戰力都還沒調整到最好，今天與台東縣隊交手，先發投手韋宏亮投出水準，先發前3局僅被敲出1支安打失掉1分，但4局過後開始有狀況，5局體力下滑，先被敲出安打、保送，沒有抓到出局數提前退場。



接手中繼的許嘉聖沒發揮預期表現，沒能替球隊止血，接連被敲安打，讓台東縣第5局攻下6分，宜蘭縣後半段無力追分，無緣4強。



黃郁翔表示，韋宏亮狀況好，加上有身高優勢，投球角度不錯，有效壓制台東縣打線，但投手群中本來最穩定的許嘉聖後援出狀況，「這就是小朋友的棒球，有時候很難去預料」。



宜蘭縣隊前幾場比賽打擊發揮不理想，經過昨天的調整收到成效，開賽許嘉聖敲出全壘打，帶起球隊攻勢，前2局團隊打了7支安打，但僅拿下3分，沒能多添幾分保險分，壘上有人攻勢沒能連貫。



黃郁翔表示，今天比賽開賽整體氣氛有打出來，但壘上有人沒能多拿一些分數很可惜，不少球員賽後難過落淚，「只能回去再練」。（編輯：李錫璋）1070418