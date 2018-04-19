天使紅襪3連戰第2場 林子偉先發

美國職棒大聯盟MLB波士頓紅襪隊18日對上洛杉磯天使隊，效力於紅襪的台灣野手林子偉排第9棒鎮守游擊。（中央社檔案照片）

（中央社記者曹宇帆安那罕18日專電）美國職棒大聯盟MLB波士頓紅襪隊，作客安那罕與洛杉磯天使隊3連戰今天第2場，根據紅襪賽前公布的先發名單，林子偉排第9棒鎮守游擊。



林子偉晚間將面對的天使先發投手左投史凱格斯（Tyler Skaggs），目前為止這個球季個人戰績是2勝，防禦率1.69，大聯盟官網紀錄顯示，這是林子偉首次與他對壘。



而紅襪的先發投手則是兩年前獲美國聯盟賽揚獎的右投波塞羅（Rick Porcello），本球季至今他個人戰績是3勝，防禦率1.83。



昨晚紅襪與天使3連戰首場，紅襪排定的先發游擊手第9棒是何特（Brock Holt），何特在這場比賽表現不俗，5打數兩支安打其中包括一支全壘打共進帳3分打點。



儘管如此，紅襪下午於3連戰第2場賽前公布的先發名單，仍敲定讓林子偉先發。這位來自台灣的紅襪內野手這個球季目前為止在大聯盟，累計13個打數共擊出6支安打，打擊率是4成62並有一分打點。



而紅襪與天使昨晚3連戰首戰，林子偉雖沒先發，他賽前受訪時曾說，比賽進行至第4或第5局時，仍會做好上場的準備。



5局下他被教練調度上場鎮守游擊，8局上上場打擊，被天使中繼投手貝德羅希安（Cam Bedrosian）三振，無緣與效力天使，昨天只投兩局就退場的二刀流日籍球星大谷翔平交手。（編輯：王同禹）1070419



