詹姆斯轟46分擋住溜馬 騎士季後賽扳平

詹姆斯19日狂轟46分帶領球隊擋住溜馬強力反撲，騎士最終以100比97險勝，在季後賽以1比1扳平戰局。（圖取自騎士隊臉書網頁facebook.com/Cavs）

（中央社記者李晉緯台北19日電）NBA騎士的詹姆斯今天狂轟46分帶領球隊一路領先，尤其末節關鍵4罰全進，擋住溜馬強力反撲，最終以100比97險勝，在季後賽以1比1扳平戰局。



美國職籃（NBA）印第安納溜馬在季後賽首輪，靠堅強防守在客場搶下對克里夫蘭騎士隊系列賽第1戰的勝利。



吞下生涯季後賽首輪21連勝後的首敗，詹姆斯（LeBron James）今天首節就展現強勢攻下20分，帶領球隊以33比18領先，上半場打完以58比46保持兩位數領先。



比賽進入下半場，溜馬打出21比16反撲，騎士在3節打完，只以74比67領先7分；末節溜馬持續追分，在柯利森（Darren Collison）砍進三分球後，以92比95，將落後拉近到3分。



在騎士希爾（George Hill）被吹進攻犯規後，溜馬眼看有機會追平，但接下來兩波進攻，歐拉迪波（Victor Oladipo）兩次在三分線外出手落空。溜馬兩次對詹姆斯故意犯規，他4罰全進助騎士以99比92將領先拉開到7分，也讓勝負就此確定。



終場騎士以100比97險勝，在季後賽與溜馬的系列賽扳成1比1平手，避免以0勝2負的劣勢轉往客場作戰。



詹姆斯幾乎隻手撐起騎士，他包括兩記三分球在內，24投17中，轟下全場最高的46分，並有12籃板、5助攻的成績，洛夫（Kevin Love）、柯佛（Kyle Korver）分別拿下15分、12分。



溜馬的歐拉迪波今天攻下全隊最高22分，特納（Myles Turner）、柯利森（Darren Collison）分別貢獻18分、16分，另外史蒂芬生（Lance Stephenson）也有10分進帳。（編輯：黃瑞弘）1070419



