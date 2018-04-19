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謝國城盃接連痛宰對手 桃園市搶進冠軍戰

發稿時間：2018/04/19 14:37

最新更新：2018/04/19 15:11

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zoom in 107年謝國城盃全國少棒錦標賽，桃園市隊20日將在冠軍賽將與高雄市隊交手，桃園總教練李政達19日說，林維恩、潘宇翔、王彥恩（圖）將3擇1扛先發投手。中央社記者黃巧雯攝　107年4月19日107年謝國城盃全國少棒錦標賽，桃園市隊20日將在冠軍賽將與高雄市隊交手，桃園總教練李政達19日說，林維恩、潘宇翔、王彥恩（圖）將3擇1扛先發投手。中央社記者黃巧雯攝　107年4月19日

（中央社記者黃巧雯台北19日電）107年謝國城盃全國少棒錦標賽，桃園市隊今天火力全開，以21比0、4局提前擊退台南市隊，明天冠軍賽將與高雄市隊交手。總教練李政達表示，儘管彼此都很熟悉，仍將小心應戰。

桃園市隊在這次盃賽以來，皆是提前在4局擊敗對手，今天對戰台南市隊，依舊不例外，靠著潘詳淯、黃睿緯、施宏育接力開轟，終場以21比0大勝。

桃園市隊投、打、守表現穩定，預賽至今保持0失分紀錄，累積敲出22發全壘打，長程砲火驚人。

桃園市隊搶下最後一張冠軍賽門票後，確定明天將與高雄市在冠軍戰正面對決，李政達認為，儘管彼此蠻熟悉，但因高雄市戰力整齊，明天比賽仍得戰戰兢兢、小心應戰。

桃園市隊今天4強賽特別保留投手戰力，除了林維恩登板投1局外，另2名王牌潘宇翔、王彥恩都未上場投球，李政達自認，投手戰力目前非常充裕，明天冠軍戰將3擇1先發，由於近期球隊狀況調整不錯，就看選手們臨場表現，希望今年能拿下冠軍。（編輯：張芷瑄）1070419

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