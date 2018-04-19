林子偉打擊沒發揮 吞2K4成打擊率破功

美國職棒大聯盟波士頓紅襪隊18日對上洛杉磯天使隊，效力於紅襪的林子偉先發第9棒守游擊，4次上場打擊沒有安打被三振2次。（圖取自紅襪推特網頁twitter.com/redsox）

（中央社記者曹宇帆安那罕18日專電）美國職棒大聯盟波士頓紅襪隊今晚作客安那罕，與洛杉磯天使隊進行3連戰第2場比賽，林子偉先發第9棒守游擊，4次上場打擊沒有安打被三振2次，打擊率跌破4成。



林子偉這場比賽分別在2局、4局、6局以及8局上場打擊，2局擊出內野滾地被封殺在一壘前，4局與6局的打擊都是被三振。只有在8局，靠著四壞保送上一壘。



雖然他的打擊沒發揮，打擊率由賽前4成62降至3成75，不過林子偉在守備方面，則是時有佳作。



2局下，天使打者3個出局數都是擊出平飛球被紅襪內野守備接殺，其中林子偉就包辦兩個。



也因為林子偉的優異表現，負責這場比賽轉播的電視台，特別給他一個特寫。6局下天使柯札特（Zack Cozart）打擊，擊出游擊方向內野滾地，林子偉動作流暢快傳一壘，穩穩抓下這個出局數。



而天使與紅襪的3連戰第2場，紅襪延續昨晚首戰的綿密攻勢，靠著接連的安打還有德佛斯（Rafael Devers）的滿貫全壘打，還有馬蒂內茲（J.D Martinez）和莫蘭（Mitch Moreland）也分別擊出全壘打，一路領先，最後紅襪以9比0擊敗天使，3連戰連奪2勝。（編輯：王同禹）1070419