潘武雄改打第2棒 黃甘霖：具威脅性

中華職棒統一獅隊19日對戰富邦悍將調整先發打序，潘武雄改打第2棒，第5、6棒也互調，總教練黃甘霖（圖）說，未來會視對戰組合投手，決定當天棒次排序，他認為潘武雄打第2棒較具威脅性。中央社記者黃巧雯攝 107年4月19日

（中央社記者黃巧雯台北19日電）中華職棒統一獅隊今天對戰富邦悍將調整先發棒次，潘武雄改打第2棒，總教練黃甘霖說，未來會視對戰投手調整棒次，他認為潘武雄打第2棒較具威脅性，強攻也會多一點。



面對富邦悍將今天派出洋投布魯斯先發掛帥，統一獅今天調整先發打序，原先第3棒潘武雄改打第2棒，第5、6棒也互調，郭阜林、陳鏞基分別打第5、6棒。



黃甘霖表示，未來會視對戰組合投手，決定當天棒次排序，是強攻或戰術多，他認為潘武雄打第2棒較具威脅性，但戰術運用上會較少。



本季統一獅隊對戰富邦悍將占上風，拿下6勝1敗，且本土牛棚碰到富邦打線特別有心得，黃甘霖認為，主因為對上富邦能逆轉勝，下次再交手就會更有自信。



統一獅開季至今讓江辰晏、王玉譜、施子謙輪流先發，先發後隔天再下二軍調整，加強體能。黃甘霖透露，預計5月固定先發輪值，除了3洋投外，還有確定另2名本土投手人選。



統一「終結者」陳韻文歸隊後，邱浩鈞回到布局投手角色。黃甘霖表示，目前設定讓邱浩鈞投第8局或第7、8局，陳韻文剛傷癒歸隊，因此暫時僅安排投1局。



邱浩鈞本季出賽9場，投10.1局無失分，拿下1勝4中繼1救援，防禦率依舊維持0，表現優於去年。



談到邱浩鈞進步關鍵，黃甘霖認為，邱浩鈞去年參加完亞洲職棒冠軍爭霸賽後，心理素質明顯提升，也變得更有自信。



由於獅隊正值世代交替，黃甘霖期盼獅隊在明年春訓後能到國外與其他球隊交流，年輕球員也能進步更快。（編輯：吳佳穎/唐聲揚）1070419