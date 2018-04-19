FIFA來台瞭解足協改選爭議 月底釋疑

（中央社記者李晉緯台北19日電）足協改選因台日關係會會長邱義仁等人資格遭否決引發風波，FIFA、AFC於18日派員來台瞭解、協助，目前兩單位已將相關資料帶回，預計10天左右近月底來函，對相關爭議做出解釋。



中華民國足球協會因應國民體育法進行改選，但因為台灣日本關係協會會長邱義仁等人「非足協會員」，使參選資格遭到否決而引發軒然大波，改選被迫停擺，國際足球總會（FIFA）、亞洲足球聯盟（AFC）也因此派員來台瞭解並協助。



FIFA、AFC官員一行3人18日陸續抵台，並在今天接連與理事長林湧成、副理事長龔元高與劉福財、秘書長陳威任、理事呂桂花等人分別面談，並在收齊包括人團法、國體法等相關資料後，在19日晚間到20日之間分批離台。



FIFA、AFC官員這次來台十分低調，相關行程完全不公開，除交代與會人士不得透露會議內容，也早早表明不會以記者會或任何形式對外說明此行所得，面對中央社記者提問也不願多談。



但據了解，FIFA、AFC官員這次經過1整天與多方的會談，並收集所有書面資料後，將會議所得帶回，預計由資深法律人員瞭解包括人團法、國體法等法源後，針對在足協改選中，包括參選人資格認定、會員數目釐清、會員代表資格確定等問題做出認定，預定在10天左右，會再來函足協告知結果。（編輯：吳佳穎/吳協昌）1070419