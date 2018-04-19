雅加達亞運8月開幕 中華隊排T字頭進場

為了解雅加達亞運籌備進度與場館設施狀況，體育署派出競技組官員、中華奧會行政人員與教練，組成考察團前往雅加達，19日拜訪雅加達亞運籌備會，與籌備會秘書長、亞洲奧林匹克委員會代表交流。中央社記者龍柏安攝 107年4月19日

（中央社記者龍柏安雅加達19日電）2018雅加達亞運將於8月18日開幕，亞運籌備會今天確認，開幕式時中華代表團進場排序將依「奧會模式」慣例，以英文字母T做為排序依據。



為瞭解今年雅加達亞運籌備進度與場館設施狀況，體育署派出競技組官員、中華奧會行政人員與教練，組成考察團前往雅加達，今天拜訪雅加達亞運籌備會，與籌備會秘書長、亞洲奧林匹克委員會（簡稱亞奧會）代表進行意見交流，其中討論重點之一就是開幕式的進場排序。



由於亞、奧運的進場排序，多半以主辦國文字的字首做為排序依據，而印尼文字是採取英文字母拼音，因此考察團也在會議中特別詢問，釐清排序方式是否就是延續慣例，以英文字母T做為排序依據。



對此亞運籌備會表示，中華台北的英文名稱雖是Chinese Taipei，不過簡稱是使用TPE，因此將會以T字頭做為排序標準。



若依照過往慣例，中華隊在亞運45個參賽國中，將排在37位入場。



今年亞運將有2個示範項目，包括電競與輕艇水球，考察團也希望釐清電競比賽遊戲名稱，不過亞奧會顧問桑達拉莫希（Ganesan Sundarammoorthy）表示，亞運預計會有6種競賽遊戲，目前仍在溝通協調當中，預計5月後才會公布。



此外，亞運開幕倒數120天，至今售票資訊還未公布，對此雅加達籌備會表示，可望在5月公布相關消息，屆時也會提前通知各國奧會，希望透過今年亞運帶動印尼的觀光人潮，讓更多球迷與遊客造訪印尼。（編輯：方沛清）1070419