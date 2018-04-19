台將備戰亞運 台灣國際田徑公開賽做自我檢測

（中央社記者李晉緯台北19日電）台灣田徑好手楊俊瀚、陳傑等人正積極備戰亞洲運動會，對於5月25日、26日將在台北田徑場進行的2018台灣國際田徑公開賽，兩人都期待以此賽做亞運前的自我檢測。



談到個人最佳成績9秒97的南非100公尺好手布魯傑斯（Henrico Bruintjies），楊俊瀚表示，自己不會受對手影響，只會專注在自己的調整。對於賽事本身，他說：「這個比賽剛好讓我自己有一個在年中自我檢測的機會。」



楊俊瀚提到，他會享受與國外菁英選手競技的感覺，世大運這麼多人進場替他加油，出乎他的意料，他很激動也很感動，希望相隔一年能再看到一樣的盛況。



面對個人最佳成績48秒14的南非選手費德里克（Cornel Fredericks），陳傑表示，他會以平常心面對，將壓力化為助力，把重點放在自我調整。



陳傑提到，目前的調整狀況都在計畫中。對於自己現在的狀況，他說，今年的狀況比去年世大運還好，讓他對這次比賽非常有信心，也期待在亞運再創佳績。



除了地主好手參賽，大會也邀請到不少世界頂尖好手來台參賽，包括2016里約奧運跳遠銀牌得主曼勇加（Luvo Manyonga）、2014大英國協運動會男子400公尺跨欄金牌得主費德里克、2018大英國協運動會男子100公尺銀牌選手布魯傑斯等，來自18個國家或地區的210名隊職員來台參與這項賽事。（編輯：管中維）1070419