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中華職棒瑞安7局9K 統一完封富邦

發稿時間：2018/04/19 22:18

最新更新：2018/04/19 22:24

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影片來源：中華職棒CPBL YouTube頻道

（中央社記者黃巧雯新北19日電）中華職棒統一獅隊靠著洋投瑞安7局優質先發，飆出9次三振，讓富邦打線熄火，加上打擊火力支援，獅隊終場5比0完封富邦悍將，拿下2連勝。

統一獅隊今天作客新莊棒球場，4局上獅隊吳桀睿先從富邦悍將洋投布魯斯手中轟出陽春砲，攻下1分。

布魯斯6局上再度出現亂流，投出保送、安打後，富邦換上林晨樺解決1人次，改派賴鴻誠登板，無法阻擋獅隊攻勢，單局合計被攻下3分。

統一獅隊洋投瑞安今天讓富邦打線熄火，投7局無失分，僅讓富邦敲出2支零星安打，飆出9次三振，沒有投出保送，統一獅靠著第8局再添1分，終場以5比0贏球，拿下2連勝。

瑞安前一戰與富邦交手，僅投3局失7分（5分自責分），單場6次保送，今天狀況回穩，統一獅隊總教練黃甘霖表示，瑞安前3場先發，僅首場表現OK，此役投7局僅讓對方敲出2安打，他稱讚瑞安先發表現優質，無論變化球和直球都有發揮水準。

瑞安認為，棒球就是這樣，上一場表現不好，告訴自己維持正面想法，但要維持正面心態很難，透過父親的開導，要相信自己，只要維持正面的想法，壞的事情一定會有改善的一天，這一席話對今天的表現有很大的幫助。

富邦悍將林羿豪傷癒歸隊，今天升上一軍，7局上一上場投出保送後，連續解決3名打者，中繼1局無失分，沒被敲出安打。（編輯：方沛清）1070419

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