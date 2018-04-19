中信兄弟開季18場僅4勝 票房滑溜梯

（中央社記者黃巧雯台北19日綜合報導）中華職棒中信兄弟今天對戰Lamigo桃猿以7比10輸球，吞下4連敗，開季至今18場比賽僅拿下4勝，收下難看14敗，勝率僅2成22，進場觀眾人數也呈現下滑。



中信兄弟去年季末爆發五虎將風波，季後又以戰力考量為由，一口氣釋出陳鴻文、林克謙、林煜清、鄭達鴻、蔣智賢、張正偉、羅國華等7人，其中，陳鴻文、林克謙、林煜清、蔣智賢、張正偉今年改披富邦悍將戰袍。



除了林克謙開季從二軍出發外，陳鴻文、林煜清、蔣智賢、張正偉目前皆在富邦一軍獲得穩定的出賽機會，本季更因「復仇者聯盟」的話題，炒熱兩隊對戰氣氛，富邦4月4日、5日連2天在主場與中信交手，都吸引超過1萬人進場，並拿下2連勝，也讓富邦面子、裡子都賺到。



去年中職4隊中，僅中信兄弟、統一獅平均進場人數下滑，儘管中信兄弟場均人數5559人排名第2，但衰退幅度最大、超過22%，當時就已出現警訊。



中信兄弟今天與Lamigo桃猿交手，中信前3局0比3落後，一路苦苦追趕，但仍因失誤誤事，終場就以7比10落敗，桃猿笑納7連勝，中信兄弟苦吞4連敗。



中信兄弟開季至今戰績不佳，總計18場比賽僅拿下4勝14敗，敬陪末座，勝率僅2成22，本季觀眾人數最少的前2名都是中信兄弟主場，分別是4月18日2097人、3月29日的2108人。



中信兄弟繼昨天比賽進場觀眾人數，寫下本季新低後，今天進場觀眾人數也僅2215人，票房持續低迷。



截至今天賽前，中華職棒4隊本季平均進場觀眾人數6391人，成長16.37%，以富邦悍將成長近6成最多，中信兄弟成為唯一票房下滑的球隊，跌幅超過1成，平均進場觀眾人數僅4989人，勉強保住第3，與排名第4的統一獅場均人數僅差不到200人。外界都在觀察，中信兄弟的戰績和票房未來會如何發展。（編輯：梁君棣）1070419