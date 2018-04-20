林子偉攻守俱佳 美媒看好站穩大聯盟

效力美國職棒MLB波士頓紅襪隊的林子偉（中）是繼陳金鋒、胡金龍和林哲瑄後，第4位登上大聯盟的台灣野手。（圖取自紅襪隊臉書facebook.com/RedSox）

（中央社記者尹俊傑紐約19日專電）效力美國職棒MLB波士頓紅襪隊的林子偉近期表現突出，美媒專文報導，指他基本動作紮實，內外野兼修，加上苦練英文克服語言障礙，可能成為首位站穩大聯盟的台灣野手。



林子偉上週重返大聯盟後，打擊成績亮眼。截至18日，林子偉本季16個打數擊出6支安打，包括2支二壘安打，打擊率高達3成75，成為主戰游擊手柏格茨（Xander Bogaerts）因傷缺陣期間，紅襪後段棒次不可忽視的角色。



洛杉磯每日新聞（Los Angeles Daily News）網站18日刊登題為「紅襪林子偉可能成為台灣棒球先驅」的長篇報導。



林子偉是繼陳金鋒、胡金龍和林哲瑄後，第4位登上大聯盟的台灣野手。比起前輩，林子偉出賽更固定，在大聯盟已擊出21支安打，只要再14支，就能超越曾效力洛杉磯道奇隊的胡金龍，成為大聯盟生涯最多安打的台灣野手。



台灣曾17度奪下世界少棒冠軍，站上大聯盟的野手卻不多。報導提到，高中和大學階段的球員養成出現斷層，加上中華職棒多次爆發簽賭和打假球醜聞，可能是背後原因。



報導指出，175公分的林子偉沒有超級巨星般的身材，也可能無法達到入選明星賽的成就，但紅襪球團人士說，林子偉基本功很紮實，這項優點也許能讓他留在大聯盟好幾年。



林子偉提到，成長階段最喜歡的球員是日本棒球巨星鈴木一朗，「他很有力量，但不想揮大棒，而是拚命想辦法上壘。我也一樣，把上壘排第一位」。



林子偉18歲剛到美國時，一名球探對他的評價是「球技仍待琢磨，體能條件不成熟，但攻守兩端的球感很棒」，主要弱點是體格和力量。如今，紅襪總管鄧布勞斯基（Dave Dombrowski）說，24歲的林子偉體能條件已成熟，還能勝任4個守位，很快就證明具備大聯盟實力。



但這一路走來並不容易，林子偉坦言，語言和生活是在美打拚最困難的部分。



林子偉剛到美國時，馬上補習上英文課，球團還指派翻譯江肇軒協助他。兩年前，江肇軒建議當時還在小聯盟的林子偉別再依賴翻譯，不要孤伶伶一個人，要試著融入團隊，和隊友打成一片。



紅襪教練海爾斯（Tim Hyers）說，林子偉雖然話不多，但其實很搞笑，總在意想不到的時候開口，冒出一句俏皮話。林子偉18日隨紅襪作客迎戰洛杉磯天使隊時，用英文受訪超過17分鐘，這是他首次全程用英文應答。



報導表示，林子偉不認為自己是「先驅」，但也不想無聲無息地走入歷史，看著台灣棒球界在大聯盟後繼無人。他對年輕一輩的台灣球員說：「你們也可以辦到。」（編輯：林治平）1070420





影片來源：MLB YouTube頻道

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