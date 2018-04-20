洋基法官超越麥奎爾 MLB史上最快61轟

美國職棒MLB紐約洋基隊新人王「法官」賈吉19日再開轟，生涯第61支全壘打出爐，打破麥奎爾保持的大聯盟紀錄。（圖取自洋基隊官網 www.mlb.com/yankees）

（中央社紐約19日綜合外電報導）美國職棒MLB紐約洋基今在主場4比3擊敗多倫多藍鳥，拿下4連戰首戰勝利；新人王「法官」賈吉（Aaron Judge）7局開轟，生涯第61支全壘打出爐，打破麥奎爾保持的MLB紀錄。



賈吉在7局下1人出局時，揮棒咬中克里帕德（Tyler Clippard）一記指叉球。賈吉把這球以超高角度轟出左外野牆外，本季第5支全壘打，也幫助洋基取得4比2領先。



身為美聯新人王得主，賈吉在199場比賽中敲出61支全壘打，成為大聯盟史上最快61轟的球員。原記錄是麥奎爾（Mark McGwire）1988年締造的204場61轟。



洋基除了賈吉這支全壘打外，分別靠著托萊斯（Ronald Torreyes）、葛雷戈里斯（Didi Gregorius）一壘安打，攻下分數，韋德（Tyler Wade）滾地球也送回跑者得分。



洋基左投沙巴西亞（CC Sabathia）列傷兵名單近2週後歸隊，今天先發投4.1局，失2分都非責任失分。中繼投手葛林（Chad Green）投1.2局無失分，成為這場比賽的勝利投手。（譯者：林宏翰/核稿：盧映孜）1070420