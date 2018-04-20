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台東縣謝國城盃拿季軍 全力備戰小馬選拔賽

發稿時間：2018/04/20 12:54

最新更新：2018/04/20 13:58

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107年謝國城盃少棒邀請賽季軍戰，台東縣隊此次以豐田國小代表參賽，李振綸投打發揮，4局敲出滿貫砲，率隊以7比1拿下季軍，教練團表示將全力備戰接下來小馬選拔賽。中央社記者謝靜雯攝 107年4月20日107年謝國城盃少棒邀請賽季軍戰，台東縣隊此次以豐田國小代表參賽，李振綸投打發揮，4局敲出滿貫砲，率隊以7比1拿下季軍，教練團表示將全力備戰接下來小馬選拔賽。中央社記者謝靜雯攝 107年4月20日

（中央社記者謝靜雯台北20日電）107年謝國城盃少棒邀請賽季軍戰，台東縣李振綸投打發揮，4局敲出滿貫砲，率隊以7比1拿下季軍，教練團給球員表現打60分，「這是成長過程，全力備戰接下來小馬選拔賽」。

台東縣隊此次以豐田國小代表參賽，投打戰力不錯，昨天4強遇勁敵高雄市隊、無緣冠軍戰，今天季軍戰與台南市隊交手，投打發揮，具國手資歷的李振綸4局敲出滿貫砲，後援3.2局無失分，率隊拿下勝利。

謝國城盃為LLB世界少棒錦標賽國內選拔賽，此次無緣奪冠，總教練羅旻翁表示，比賽後半段球員表現不如預期，可能因為教練團給的要求和期待太高，有些球員抗壓性還沒有這麼好，「這也是我們需要反省的地方」。

教練謝竣翔提到，這批球員一開始其實並不被看好，去年李振綸入選U12世界盃少棒賽國手，「他回來後會跟隊友分享他的經驗，也起了帶頭作用，讓這批球員越來越團結」，從去年下學期開始參加的各盃賽成績大多都能打進4強。

台東縣投打戰力不錯，但此次沒有完全發揮，謝竣翔表示，陣中較有長打火力的第3棒余政陽此次表現不如預期，打擊火力有斷層，「但相信經過這一次經驗，下一次盃賽他表現一定會更好」。

台東縣隊連3屆謝國城盃拿下季軍，接下來28日起將舉行TOTO盃全國少棒錦標賽，冠軍隊取得美國小馬聯盟野馬級少棒錦標賽中華代表權；TOTO盃台東縣聯隊將由豐田、紅葉、新生和桃源組成，謝竣翔表示，「接下來回去備戰，力拚小馬」。（編輯：黃于）1070420

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