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國際賽洗禮後更不同 李振綸把握當國手機會

發稿時間：2018/04/20 13:41

最新更新：2018/04/20 13:41

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（中央社記者謝靜雯台北20日電）台東縣隊李振綸經過國際賽洗禮更不同，在這次謝國城盃全國少棒錦標賽一直有穩定投打表現，並發揮帶頭作用，面對接下來的小馬少棒選拔賽，他說：「把握能入選國手的機會」。

李振綸為去年U12世界盃少棒賽中華隊國手，教練謝竣翔說，台東縣隊這批球員一開始並不被看好，李振綸從國際賽歸隊後，將他在中華隊的經驗分享給隊友，「這批球員才慢慢越來越團結」，也漸漸打出好成績。

季軍戰先發打第4棒，李振綸上壘率百分百，首局選到保送，3局敲出二壘打，4局敲出滿貫砲，另外後援投3.2局沒被敲出安打，投出7次三振、無失分，率隊以7比1獲得季軍。

今年初富邦盃少棒邀請賽，台東縣在冠軍戰不敵高雄市隊，昨天謝國城盃關鍵4強戰，台東不敵高雄、無緣冠軍戰。李振綸表示，「沒關係，下次再贏回來」，今天季軍戰上場，「放鬆心情，沒有想太多」。

李振綸表示，有感覺到了比賽後半段隊友多少有壓力，「只能想辦法帶頭鼓勵他們」；對於此次謝國城盃表現，李振綸表示，球隊的打擊狀況沒有調整到最好，「很多球心都打不準」，是回去還要再改善的地方。

謝國城盃無緣冠軍，接下來4月28日起將舉行TOTO盃全國少棒錦標賽，冠軍隊將取得美國小馬聯盟野馬級少棒錦標賽中華隊代表權；李振綸表示，接下來還有機會，「回去好好準備，把握能當國手的機會。」（編輯：黃瑞弘）1070420

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