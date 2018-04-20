鈴木一朗續拚大聯盟 官網封活傳奇

（中央社記者黃巧雯台北20日綜合報導）美國職棒西雅圖水手隊44歲日籍球星鈴木一朗，今年是他在大聯盟第18個球季，累積已敲出3087支安打，而他選擇在場上繼續奮戰態度，被大聯盟官網封為活的傳奇。



鈴木一朗今年重回老東家水手隊懷抱，不過隨著外野好手甘默（Ben Gamel）即將傷癒歸隊，勢必將壓縮鈴木一朗上場空間，儘管鈴木一朗曾放話「想打到至少50歲」，但看起來未來將更加困難。



大聯盟官網刊登一篇回顧鈴木一朗美、日棒球經歷，鈴木一朗1992年到2000年效力日本職棒歐力士藍浪隊，前2年大多都在二軍度過，1994年獲得重用，待在一軍，並拿下當年度最有價值球員（MVP）。



鈴木一朗在日職9年，出賽951場，攻擊指數達0.943，而環顧目前大聯盟也有球員生涯累積出賽951場，那就是亞利桑那響尾蛇隊的高史密特（Paul Goldschmidt），攻擊指數達0.930。



鈴木一朗2001年在大聯盟展開球季，立刻展現驚人打擊能力，當年就奪下年度最佳新人與美國聯盟最有價值球員（MVP）雙料大獎，到目前為止鈴木一朗在大聯盟累積已敲出3087支安打，仍選擇繼續在球場拚戰，被大聯盟官網形容「鈴木一朗就像一個活的傳奇」。



鈴木一朗在27歲前就出賽951場，並成為日職最佳球員之一，隨後轉戰大聯盟，試想今年8月即將滿27歲的天使隊強棒楚勞特（Mike Trout），假設今年球季結束後到轉戰其他聯盟，能否繼續維持亮眼的成績，官網認為：「這就是鈴木一朗曾經做過的事，他一直很令人驚艷。」（編輯：張銘坤）1070420