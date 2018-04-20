桃園市謝國城盃奪冠 獲LLB少棒中華代表權

107年謝國城盃全國少棒錦標賽冠軍戰，桃園市隊（圖）成功擊敗高雄市隊拿下冠軍，也獲得世界少棒聯盟（LLB）世界少棒錦標賽亞太區代表權，小球員們難掩開心，場上抱成一團。中央社記者謝靜雯攝 107年4月20日

（中央社記者謝靜雯台北20日電）107年謝國城盃全國少棒錦標賽冠軍戰，桃園市潘宇翔單場雙響砲，先發投手王彥恩好投壓制，率隊以7比3擊敗高雄市隊，再獲LLB世界少棒錦標賽中華代表權，盼重返榮耀。



桃園市（龜山）隊此次比賽展現可怕投打實力，冠軍戰潘宇翔單場雙響砲，黃睿緯3局開轟，謝國城盃桃園市總計打了5場比賽，團隊敲出25轟；隊長潘宇翔此次比賽總計敲出7轟，用好表現帶領球員。



桃園隊今天比賽先發投手王彥恩前5局僅被敲出一支安打，2局被高雄市隊許翔鈞敲出陽春砲失掉1分，3到5局都沒有讓對手再敲出安打，6局續投先被敲出內野安打、再被朱育成敲全壘打，一個出局數都沒有抓到就退場，潘詳淯接手後援一局，替球隊守住勝利。



桃園市隊總教練李政達表示，高雄市隊中繼投手林劭威今天投得不錯，「他的滑球有效擾亂打者、表現優異」；李政達提到，先前盃賽桃園市（龜山）與高雄市（中正）交手，王彥恩對高雄投得不錯，所以今天冠軍戰讓王彥恩扛先發，也投出不錯表現。



桃園市謝國城盃奪冠，取得LLB世界少棒錦標賽中華代表權，將於6月底赴南韓參加亞太區比賽，爭取赴美參加世界賽資格。



李政達表示，預賽球員表現不錯，但有感覺今天冠軍戰打得緊張，「希望他們可以平常心面對，接下來面對國際賽張力會更大，希望他們好好調整，在亞太區打出好成績」。



桃園市上一次拿下LLB世界少棒錦標賽中華代表權為2016年，當時由桃園市中平國小代表，2009年桃園市隊由龜山代表拿下中華隊代表權，打出中華隊重返LLB少棒賽後最好成績亞軍，李政達表示，希望可以重返榮耀。（編輯：卞金峰）1070420