許基宏升一軍求突破 盼改善大起大落情況

中職中信兄弟隊許基宏（前）目前為止本季二軍出賽表現不錯，總計6場出賽21打數敲出6支安打，包括3發全壘打，教練團20日將許基宏拉上一軍，馬上排入先發打序第8棒、指定打擊。中央社記者謝靜雯攝 107年4月20日

（中央社記者謝靜雯新北20日電）中職中信兄弟隊許基宏今天升上一軍，他表示，先前在二軍主要是完成自己的功課，一些攻擊策略上的嘗試，需要追求突破，職棒球季表現容易大起大落，希望可以在心態上做調整。



許基宏是近年兄弟隊備受期待的打擊戰力，去年季後接受手肘手術，開季二軍出發，但球季開始打沒幾場，又因為守備撲接球，傷到開刀的地方，又多休息了一個多禮拜，他表示，「這都是經驗，說沒有影響到心情是騙人的，只能趕快調適」。



許基宏目前為止本季二軍出賽表現不錯，總計6場出賽21打數敲出6支安打，包括3發全壘打，目前與兄弟隊林智勝並列二軍全壘打王，教練團今天將許基宏拉上一軍，馬上排入先發打序第8棒、指定打擊。



許基宏表示，在二軍出賽打擊感覺沒有太大的差別，「主要是給自己一些功課，想要在攻擊策略上有所嘗試和突破，再不突破就不行了」，他解釋進到職棒後，球季一直有表現大起大落的問題，「心理層面可能需要做一些調整」，希望讓表現更穩定。



兄弟隊近期戰績不佳，許基宏表示，「上到一軍能做多少就做多少，盡自己的能力幫助球隊」，對於本季的目標，只希望不要再受傷，「進到職棒後，大大小小發生不少傷勢，但這就是自己的棒球生涯，也是自己要去克服和面對的」。



二軍總教練林威助也勉勵許基宏，「上到一軍後把二軍辛苦努力準備的東西好好表現出來，不要再下來（二軍）了」。（編輯：方沛清）1070420