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大谷翔平手指水泡漸癒合 按表牛棚練投

發稿時間：2018/04/20 19:01

最新更新：2018/04/20 19:01

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（中央社記者曹宇帆安那罕19日專電）效力洛杉磯天使隊的日籍二刀流球星大谷翔平今天表示，他手指起水泡的部位癒合非常好，他將照進度進牛棚練投。

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使在主場迎戰作客的波士頓紅襪隊，大谷翔平在晚間天使戰紅襪的3連戰最後一場先發，排第6棒指定打擊。

不過他4次打擊都繳白卷，被三振3次，打擊率降至3成24，最後天使2比8敗給紅襪。

因大谷翔平分別在4局與6局，被紅襪左投羅德里格斯（Eduardo Rodriguez）由內角進壘的變速球三振，賽後記者會上，中央社記者提問是否他不擅打這種變化球，大谷翔平透過翻譯表示，其實自己擅於應付變速球。

他說，不過今晚紅襪投手丟了不少這種球，這與以往所面對的投手對付他的方式有些不同，並說紅襪先發左投羅德里格斯的變速球很棒，他需要針對這球路繼續下功夫。

至於他手指起水泡的部位，大谷翔平說，水泡癒合非常好，他將按照計劃也就是排定先發主投的前兩天進牛棚練習，並說會好好照料起水泡的手指。

此外，天使隊總教練索西亞（Mike Scioscia）也出席賽後記者會，被問到如何評價大谷翔平這場比賽的表現，索西亞說，球員們今晚的打擊都不順手，但仍然對大谷翔平深具信心。

索西亞表示，晚間的比賽大谷翔平沒有發揮打擊實力，但球隊還是很相信他，並說他明天就會恢復身手的，不過索西亞也坦承，這個系列的3連戰，紅襪的表現確實優異而連贏3場。

天使自明天起將在主場與舊金山巨人隊連戰3場，隨後作客休士頓，大谷翔平預計台北時間25日先發主投，對手是休士頓太空人隊。（編輯：高照芬）1070420

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