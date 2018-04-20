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克魯茲稱台灣第2個家 對中信兄弟感觸深

發稿時間：2018/04/20 19:06

最新更新：2018/04/20 19:28

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zoom in 中華職棒富邦悍將隊客座打擊教練克魯茲20日比賽結束後將離隊，6月加入亞運中華成棒隊教練團；克魯茲受訪表示，看著曾待過的中信兄弟近期變化感觸很深。中央社記者謝靜雯攝　107年4月20日中華職棒富邦悍將隊客座打擊教練克魯茲20日比賽結束後將離隊，6月加入亞運中華成棒隊教練團；克魯茲受訪表示，看著曾待過的中信兄弟近期變化感觸很深。中央社記者謝靜雯攝　107年4月20日

（中央社記者謝靜雯新北20日電）富邦悍將客座打擊教練克魯茲今天比賽結束後將離隊，6月加入亞運中華成棒隊教練團；克魯茲近年活躍於台灣棒球圈，稱台灣「第2個家」，看著曾待過的中信兄弟近期變化感觸很深。

克魯茲從2014年受邀任爆米花夏季聯盟打擊教練，因而與台灣結緣，先後擔任過U21世界盃、U18世界盃、U23世界盃、世大運等中華棒球隊教練，2016年至2017年間也在中職中信兄弟隊任客座打擊教練，今年轉赴悍將任客座打擊教練，活躍台灣棒球圈。

今天富邦悍將隊與中信兄弟隊在新莊棒球場交手，比賽結束後克魯茲將離隊，他表示，悍將隊的打擊已經逐步上軌道，即使他離隊，也希望大家可以繼續維持下去。他提到悍將隊打者有火力，只是現階段可能還沒有完全發揮出來，但只要維持下去，相信假以時日會打出很好的成績。

從兄弟隊到悍將隊，克魯茲心中感觸不少，他很感謝兄弟隊，兄弟隊是第一個提供中職執教機會給他的球隊，過去在兄弟隊有不少美好的回憶，但他接著提到，「不知道為什麼，以前一些好的東西，慢慢的消失不見了，出現分崩離析的現象，這也影響到球員的專注力和專注的心」。

克魯茲看著兄弟近期的狀況，認為球隊要求改變，是要真正為了要讓球隊變好而去改變，而不是某些人覺得這樣改變是為了球隊好就去做，但不見得真的讓球隊變好，有的時候甚至是不好的改變。

克魯茲結束今晚的比賽後，會先回家鄉波多黎各，他提到去年家鄉遇到風災，還沒有完全重建好他就回到台灣，剛好藉由這個機會回家鄉看看，預計6月向亞運中華成棒隊報到，並會跟著球隊赴海外移地訓練，「這次的中華隊成員都是一時之選，希望可以帶給他們打擊、觀念和心態上的幫助」。

克魯茲感性的稱台灣為「第2個家」，他感謝台灣的球迷、棒球，給他這麼美好的經驗；至於結束亞運中華隊任務後是否再回悍將隊，克魯茲也表示，「當然希望在哪裡開始就在哪裡結束」。（編輯：方沛清）1070420

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