避免塞車延誤亞運選手出賽 體育署緊急應變

（中央社記者龍柏安雅加達20日電）雅加達交通混亂，20分鐘路程若碰上塞車，往往需耗費3倍以上時間才能抵達，中華亞運考察團為避免塞車影響亞運選手出賽，今天與飯店業者簽約，將可省去選手舟車勞頓。



今年雅加達亞運將有4大賽區，其中賽區之一在雅加達市中心的格羅拉蓬卡諾（Gelora Bung Karno）運動園區，包括羽球、射箭、田徑、棒壘球等19種比賽場館都在園區內。



由於雅加達亞運選手村與格羅拉蓬卡諾車程預計約1小時，因此考察團抵達雅加達後，就透過駐印尼台北經濟貿易代表處幫忙尋找合適飯店，希望能讓選手就近入住，省去交通往返時間。



經多日探訪與詢價後，考察團最後選定座落在格羅拉蓬卡諾園區內的蘇丹公寓（Sultan Residences）做為中繼選手村，屆時將讓隔天在園區內出賽的運動員，可提前入住，另包括醫療防護團隊也能就近照顧中華隊選手。



體育署競技組長洪志昌說，即便雅加達亞運籌備會表示，亞運期間路口都會有警員維持交通，也會開設亞運專用道，但對印尼的交通狀況，他並不放心，因此已和飯店業者簽約，預定了10個單位，每個單位都有客廳、廚房與3間雙人房，最多約能入住10人。



由於飯店占地利之便，走路就能抵達園區內各場館，因此也要價不菲，每晚1個單位房費達700萬印尼盾（約新台幣1萬4841元）。



考察團成員之一的隊醫林瀛洲表示，印尼天氣炎熱，濕度又高，因此會提醒運動員要多補充水分、慎防中暑，加上室外與室內溫差大，也要小心感冒。



此外，印尼不時傳出登革熱疫情，林瀛洲也會交代醫療團醫師每天監控選手體溫，一旦出現發燒症狀就會採取預防性隔離，並進行投藥控制。（編輯：管中維）1070420