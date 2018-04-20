郭泓志上半季歸隊有機會 悍將牛棚待重整

（中央社記者謝靜雯新北20日電）中職富邦悍將隊今天賽前牛棚投手群防禦率4隊最差，總教練葉君璋坦言，牛棚需要重整，已發現問題和方向，相信會慢慢變好，投手郭泓志已經開始牛棚，上半季歸隊機會不是沒有。



悍將隊今天賽前牛棚投手群防禦率6.67，為中職4隊最差，葉君璋表示，跟打擊狀況相比，長期來看牛棚還是比較需要注意的地方，如果牛棚沒辦法發揮壓制力，要有好的戰績會比較辛苦。



悍將隊投手郭泓志3月初接受睪丸腫瘤手術，葉君璋表示，郭泓志已經開始牛棚了，「這就表示差不多已經可以進到比賽狀態，就是看郭泓志需要的牛棚次數和掌握度」；至於有沒有機會上半季歸隊，補強球隊牛棚戰力，葉君璋表示，目前狀況還沒有到百分百，「但上半季歸隊機會不是沒有」。



悍將隊先發投手群方面，除了3洋投外，土本投手陳鴻文扛一席，另外一個先發投手輪值缺，將看黃亦志、林政賢、陳仕朋調整狀況而定。



陳鴻文目前為止本季3場先發出賽，總計投19局，戰績2勝1敗，防禦率僅0.95、表現亮眼，明天將再扛先發，主場迎戰中信兄弟隊。



葉君璋表示，陳鴻文對自己的要求很高，也很盡力的做好球隊給他的任務、努力的調整，目前看起來沒有太大的問題。（編輯：方沛清）1070420