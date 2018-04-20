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籃球黃金世代執教 未來英雄訓練營7月開訓

發稿時間：2018/04/20 22:22

最新更新：2018/04/20 22:22

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（中央社記者李晉緯台北20日電）由籃球「黃金世代」林志傑、田壘、曾文鼎、陳世念、楊敬敏執教的「2018 BE HEROES未來英雄籃球訓練營」7月陸續在台中、台北開訓，參加的小學員有機會接受這些球星1對1的指導。

5位球星認為，「籃球是我們一生的最愛，也讓我們獲得很多，希望能把我們所學傳承、回饋給更多人」，而BE HEROES未來英雄籃球訓練營正是他們每年固定要參與的活動之一。

場上球風各不相同的5位球星，執教風格也大異其趣，「野獸」林志傑場上激情，在訓練營中卻總細心、溫柔的調整小學員的動作，倒是楊敬敏總扮演「魔鬼教頭」角色，1個口令、1個動作的嚴格指導學員。

陳世念提到，從過去幾次在訓練營指導學員們的經驗來看，小小孩們很多時候不受控，「我們喊破喉嚨，他們還是滿場飛」，但小朋友真的很可愛，而且看到他們從小就喜歡籃球，又有這麼多家長支持，「促使、提醒我們，要持續為台灣籃壇貢獻」。

「2018 BE HEROES未來英雄籃球訓練營」台中場將於7月3日、4日在台中市逢甲大學體育館舉行，台北場則是7月6日、8日在台北市實踐大學舉辦；兩地都分8到15歲，想學習紮實基本與個人技巧的「歡樂英雄組」，與13到22歲具籃球基礎，並有5對5全場實戰經驗的「超級英雄組」。（編輯：方沛清）1070420

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