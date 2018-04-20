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台格鬥女神黃偵玲 馬尼拉惜負菲對手

發稿時間：2018/04/20 22:27

最新更新：2018/04/20 22:27

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（中央社記者林行健馬尼拉20日專電）台灣首位女性職業綜合格鬥選手黃偵玲，今晚在馬尼拉出戰菲國悍將殷勇（Gina Iniong），因多數時間被對手壓制在地而吞敗，黃偵玲豪氣表示檢討後「會再打回來」。

亞洲規模最大的綜合格鬥賽事ONE Championship的「榮耀英雄」（Heroes of Honor）賽事，今晚在大馬尼拉地區的巴賽城（Pasay）MOA競技場登場，黃偵玲穿著唐式全新戰袍華麗出場，讓現場粉絲眼睛一亮，驚呼聲連連。

ONE Championship今晚首次把賽場從鐵籠改為4角擂台，柔道選手出身的黃偵玲第1回合與殷勇拚拳腳，雙方互有往來，但第2及第3回合數時間被對手壓制在地，最後裁判一致判決落敗。

被格鬥迷稱為「格鬥春麗」的黃偵玲，賽後職業戰績降為5勝3負，外號「信念」（Conviction）的殷勇則提升至7勝3負。

黃偵玲說，她平時的訓練夥伴都是高大的男生，與殷勇的身高有很大落差，導致臨場抓不準攻擊距離，比賽沒能照著教練希望的節奏打。

此外，從比賽的過程中可以看到，殷勇在力量上佔有些許優勢，黃偵玲說，她因肌肉量不夠，所以在力量上不如對手，這是未來需要補足的地方。

在職業格鬥界出道不到3年，黃偵玲的表現像坐雲霄飛車一樣大起大落，從5連勝並直接挑戰冠軍腰帶，一下子變成3連敗，她並不擔心未來的排名，只是對於讓粉絲失望感到抱歉。

她說：「勝不驕、敗不餒，輸贏是過程，回去再好好檢討，我會打回來的！」（編輯：高照芬）1070420

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