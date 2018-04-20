悍將兄弟近身球暴衝突 兄弟低勝率平中職紀錄

（中央社記者謝靜雯新北20日電）中職富邦悍將隊先發投手伍鐸今天7局好投、胡金龍開轟，以7比2贏中信兄弟，兄弟吞下5連敗，追平中職史上單隊單季前19場比賽最低勝率；而一起近身球衝突也引起板凳清空插曲。



悍將隊先發投手伍鐸投7局，僅被敲出5支安打，投出5次三振，失掉1分責失分，拿下個人本季第3勝。悍將隊開賽攻勢不斷，胡金龍單場4打數敲出2支安打，3局敲出個人本季第2轟，貢獻2分打點。



悍將隊7局打完，取得5比1領先；8局下，靠著保送、安打、接連暴投拿下2分；在2人出局、壘上有人時，輪到蔣智賢進攻，兄弟隊後援投手鄭錡鴻對蔣智賢投出膝蓋高度近身球，引起蔣智賢不滿，總教練葉君璋馬上衝進場內表達不滿，蔣智賢伸手擋了兄弟隊總教練史耐德，兩隊板凳清空，但沒有發生嚴重肢體衝突。



9局上半，兄弟隊進攻，悍將隊後援投手倪福德面對兄弟隊陳子豪打席，直接投出頭部高度明顯壞球，兩隊再度清空板凳，倪福德被驅逐出場。



賽後葉君璋說，鄭錡鴻先前比賽對林益全、蔣智賢投球，就曾出現過6、7顆頭部高度危險近身球。葉君璋不滿表示：「他當然可以說內角球是配球的一部分，但假如接連投3顆頭部高度明顯壞球，再配兩顆好球，只要沒有打到人就好，這樣可以嗎？大家以後都要這樣配球嗎？」



葉君璋解釋，投手當然可以投內角球，但危險近身球會造成球員很大的壓力，同一個投手對特定對手一直出現類似的近身球，上週比賽發生類似情形時，也有跟裁判反應過，今天再度出現類似狀況，才會如此不滿。



另外，悍將隊胡金龍今天打擊手感不錯，他說，沒有特別設定什麼，上場打擊照著自己的計畫攻擊，「確實擊球，不要這麼容易出局，好的結果就會發生」。



對於接連近身球衝突，胡金龍表示，相信以鄭錡鴻的控球應該不至於這樣，危險近身球容易造成打者受傷，如果是故意的話，也不能就這樣看著隊友被故意觸身球。



兄弟隊本季戰績不佳，加上今天比賽輸球，目前為止，本季19場比賽，戰績4勝15敗，勝率2成11，追平中職史上開季單一球隊前19場比賽最低勝率。1994年俊國熊、1996年興農熊（後改名為興農牛）也都曾開季19場出賽，僅拿4勝（15敗）、勝率2成11。（編輯：梁君棣）1070420