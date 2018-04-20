廖健富延長賽再見安 桃猿8連勝

（中央社記者黃巧雯桃園20日電）中華職棒統一獅今天與Lamigo桃猿交手，兩隊鏖戰11局，猿隊廖健富11局下在滿壘敲出再見安打，猿隊終場以5比4擊敗統一獅隊，勇奪8連勝。



統一獅隊今年對戰Lamigo桃猿居於下風，本季交手5場都吞敗、跨季6連敗，今天派出王玉譜先發，首局就出現狀況，被桃猿隊藍寅倫敲安上壘後，林承飛隨後轟出兩分砲。



Lamigo桃猿先發投手王溢正此役投7局，僅被敲出3支安打，飆出7次三振，3次保送，唯一失分就是在5局上，統一獅隊江亮緯敲出三壘安打後，靠著內野滾地球回本壘得分。



統一獅第8局趁著王溢正退場後展開反攻，潘武雄先從林柏佑手中敲出陽春砲，追平比數，隨後吳桀睿、蘇智傑靠著連續安打，攻占一、三壘，郭阜林關鍵時刻再揮出安打帶有一分打點，9局上獅隊再追加1分，取得4比2領先。



統一獅隊9局下換上終結者陳韻文登板後援，暴投失1分後，被陳俊秀敲安追平比數，比賽進入延長賽。



猿隊11局下林承飛率先敲出二壘安打，王柏融獲故意四壞保送，劉時豪安打，面對滿壘、一出局局面，廖健富敲出再見安打，猿隊終場5比4氣走統一獅，拿下8連勝。



Lamigo桃猿隊總教練洪一中表示，首局攻下2分後，就被王玉譜封鎖，過程中很多機會，但卻未能攻下分數，一度在想「今天可能不是我的日子，會不會連勝今天就中斷」，但他隨後安慰自己，若沒辦法連勝，就重新再來過，結果後來球隊追平、逆轉。



談到第11局上場打擊時，廖健富坦言，心裡想著最差就是三振、雙殺，因此就給自己自信、積極攻擊。



廖健富今年表現亮眼，且在關鍵時刻都能有適時一擊，儘管廖健富對自己的好表現也多少感到訝異，但他認為不必因此驕傲，就做好每天該做的事情，而關鍵時刻就先冷靜觀察對手球路，再專注進行攻擊。1070420