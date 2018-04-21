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鮑格達諾維奇三分狂飆 溜馬大逆轉勝騎士

發稿時間：2018/04/21 10:20

最新更新：2018/04/21 11:36

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克里夫蘭騎士隊與印第安納溜馬隊的系列賽，印第安納溜馬隊以92比90險勝。（圖取自印第安納溜馬隊臉書www.facebook.com）克里夫蘭騎士隊與印第安納溜馬隊的系列賽，印第安納溜馬隊以92比90險勝。（圖取自印第安納溜馬隊臉書www.facebook.com）

（中央社記者李晉緯台北21日電）NBA溜馬的鮑格達諾維奇今天三分球9投7中，尤其末節幾記關鍵三分彈穩住戰情，讓球隊扭轉上半場17分落後頹勢，最終以92比90險勝，在季後系列賽以2比1領先騎士。

美國職籃（NBA）季後賽，克里夫蘭騎士隊與印第安納溜馬隊的系列賽，今天在溜馬主場進行，前兩場在騎士主場的比賽，溜馬在系列賽首戰終止騎士詹姆斯（LeBron James）季後賽首輪21連勝，讓今天賽前，雙方在系列賽以1比1戰平。

今天客場作戰，騎士首節就取得兩位數領先，上半場洛夫（Kevin Love）、詹姆斯（LeBron James）、希爾（George Hill）聯手拿下40分，溜馬只靠鮑格達諾維奇（Bojan Bogdanovic）11分苦撐，半場打完騎士以57比40領先地主溜馬。

下半場開賽，歐拉迪波（Victor Oladipo）與楊恩（Thaddeus Young）第3節聯手拿下15分，讓溜馬打出23比12攻勢，在前3節打完後，將落後縮小到6分。

末節騎士失誤偏多讓兩隊開始拉鋸，鮑格達諾維奇先完成「4分打」將比數超前，再飆進三分球讓球隊以84比77取得本場比賽最大領先，但詹姆斯回敬兩記三分球又兩罰中1，讓兩隊再度平手，溜馬靠鮑格達諾維奇包括一記特大號三分球在內，連得5分所拉出的7比0攻勢再取得領先。

關鍵時刻，詹姆斯、洛夫接連飆進三分球，將落後追到1分差，讀秒階段騎士故意犯規凍結時間，柯利森（Darren Collison）雖兩罰中1，但史密斯（JR Smith）在僅剩5秒情況下於三分線外出手未果，終場溜馬以92比90險勝騎士，在系列賽以2比1領先。

溜馬的鮑格達諾維奇今天包括三分球9投7中在內，15次出手命中11球，轟下全場最高30分，歐拉迪波、楊恩分別攻下18分、12分；騎士以詹姆斯攻下28分最高，洛夫、希爾分別拿下19分、13分。（編輯：劉政權）1070421

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