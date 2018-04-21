/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： Avicii金正恩麻疹史瓦濟蘭
>rss

公鹿主場擊敗塞爾蒂克 季後賽搶下首勝

發稿時間：2018/04/21 12:49

最新更新：2018/04/21 12:49

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者李晉緯台北21日電）NBA公鹿隊今天回到主場作戰，全隊砍進16顆三分球，最終以116比92擊敗塞爾蒂克，搶下季後賽首勝，但目前在系列賽仍以1比2落後。

美國職籃（NBA）密爾瓦基公鹿隊在客場吞下季後賽2連敗後，今天回到主場迎戰波士頓塞爾蒂克隊。

比賽首節，公鹿在安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）和密道頓（Khris Middleton）聯手拿下16分帶領，拉出27比12攻勢，在首節就取得兩位數領先；次節公鹿單節得分衝破30，上半場以58比35領先達23分。

比賽進入下半場，塞爾蒂克的霍福德（Al Horford）、塔特姆（Jayson Tatum）第3節聯手拿下16分，率隊拉出32比27攻勢稍將落後追近，但公鹿仍以85比67領先。

末節公鹿再打出31比25攻勢，讓塞爾蒂克反撲不成，終場公鹿以116比92擊敗塞爾蒂克，拿下本季季後賽首勝，但仍在系列賽以1比2落後。

公鹿密道頓攻下全場最高23分，安特托昆博貢獻19分，布萊索（Eric Bledsoe）、派克（Jabari Parker）都攻下17分，梅克（Thon Maker ）則有14分入袋。

霍福德今天攻下塞爾蒂克最高的16分，孟羅（Greg Monroe）有15分、12籃板的「雙十」成績，塔特姆、布朗（Jaylen Brown）分別拿下14分、11分。1070421

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
總統出訪史瓦濟蘭

總統出訪史瓦濟蘭

總統首次登艦視導操演

總統首次登艦視導操演

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
總統出訪史瓦濟蘭
總統出訪史瓦濟蘭
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP