/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： Avicii金正恩麻疹史瓦濟蘭
>rss

MLB天使投打失衡4連敗 大谷翔平敲2安

發稿時間：2018/04/21 15:22

最新更新：2018/04/21 15:41

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使20日在主場1比8敗給舊金山巨人，不過日籍球星大谷翔平打擊回穩，單場2支一壘安打。（中央社檔案照片）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使20日在主場1比8敗給舊金山巨人，不過日籍球星大谷翔平打擊回穩，單場2支一壘安打。（中央社檔案照片）

（中央社洛杉磯20日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使今天在主場1比8敗給舊金山巨人，近4戰加起來僅得4分，失分卻達35分，吞下4連敗。不過日籍球星大谷翔平打擊回穩，單場2支一壘安打。

路透社報導，在23歲投打俱佳的「二刀流」大谷翔平加持下，天使開季前16戰打出13勝3敗，平隊史最佳戰績。不過8日至14日7連勝之後，天使先是3連敗遭波士頓紅襪橫掃，今天又輸給巨人。

天使今天靠著楚勞特（Mike Trout）8局下全壘打攻下唯一分數，免於掛蛋命運。楚勞特本季第7轟出爐，暫居美國聯盟全壘打王。

大谷翔平擔任第6棒指定打擊，歷經前一戰對紅襪4打數沒安打、吞3次三振，今天2局下面對巨人右投手薩瑪吉亞（Jeff Samardzija）敲出一壘安打，是全隊第一支安打。

大谷翔平接下來2次打擊，分別在4局下、6局下敲出外野飛球出局；9局下敲出個人第2支一壘安打，單場4打數2支安打。

大谷本季第10場以打者身分出賽，9場先發、1場代打，累計38打數13支安打，3支全壘打，11分打點，打擊率3成42。

巨人近況並不出色，國聯西區排第4，最近4場比賽打線只攻下5分。不過今晚面對天使，光是一場比賽的分數就多過前4場總和。

巨人2局上由亨德利（Nick Hundley）陽春砲率先得分；5局上麥卡臣（Andrew McCutchen）、威廉森（Mac Williamson）一起開轟，打下6分大局，取得7比0大幅領先。

天使輸球後，戰績13勝7敗在美聯西區排名第2，僅次於休士頓太空人的14勝7敗。（譯者：林宏翰/核稿：徐崇哲）1070421

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
總統出訪史瓦濟蘭

總統出訪史瓦濟蘭

總統首次登艦視導操演

總統首次登艦視導操演

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
總統出訪史瓦濟蘭
總統出訪史瓦濟蘭
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP