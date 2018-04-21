MLB天使投打失衡4連敗 大谷翔平敲2安

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使20日在主場1比8敗給舊金山巨人，不過日籍球星大谷翔平打擊回穩，單場2支一壘安打。（中央社檔案照片）

（中央社洛杉磯20日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使今天在主場1比8敗給舊金山巨人，近4戰加起來僅得4分，失分卻達35分，吞下4連敗。不過日籍球星大谷翔平打擊回穩，單場2支一壘安打。



路透社報導，在23歲投打俱佳的「二刀流」大谷翔平加持下，天使開季前16戰打出13勝3敗，平隊史最佳戰績。不過8日至14日7連勝之後，天使先是3連敗遭波士頓紅襪橫掃，今天又輸給巨人。



天使今天靠著楚勞特（Mike Trout）8局下全壘打攻下唯一分數，免於掛蛋命運。楚勞特本季第7轟出爐，暫居美國聯盟全壘打王。



大谷翔平擔任第6棒指定打擊，歷經前一戰對紅襪4打數沒安打、吞3次三振，今天2局下面對巨人右投手薩瑪吉亞（Jeff Samardzija）敲出一壘安打，是全隊第一支安打。



大谷翔平接下來2次打擊，分別在4局下、6局下敲出外野飛球出局；9局下敲出個人第2支一壘安打，單場4打數2支安打。



大谷本季第10場以打者身分出賽，9場先發、1場代打，累計38打數13支安打，3支全壘打，11分打點，打擊率3成42。



巨人近況並不出色，國聯西區排第4，最近4場比賽打線只攻下5分。不過今晚面對天使，光是一場比賽的分數就多過前4場總和。



巨人2局上由亨德利（Nick Hundley）陽春砲率先得分；5局上麥卡臣（Andrew McCutchen）、威廉森（Mac Williamson）一起開轟，打下6分大局，取得7比0大幅領先。



天使輸球後，戰績13勝7敗在美聯西區排名第2，僅次於休士頓太空人的14勝7敗。（譯者：林宏翰/核稿：徐崇哲）1070421