兄弟悍將近身球衝突 史總向球迷道歉

中職富邦悍將隊與中信兄弟隊20日比賽中因近身球衝突兩度板凳清空，兄弟總教練史耐德（左）21日澄清沒有要傷害誰，也向球迷致歉，「破壞他們心中對棒球的美好印象」。中央社記者謝靜雯攝 107年4月21日

（中央社記者謝靜雯新北21日電）中職富邦悍將隊與中信兄弟隊昨天比賽打出火氣，因為近身球衝突兩度板凳清空，兄弟隊總教練史耐德澄清沒有要傷害誰，也向球迷道歉，「破壞他們心中對棒球的美好印象」。



兄弟隊和富邦悍將隊昨天在新莊棒球場交手，8局下半，悍將隊蔣智賢打席，兄弟隊投手鄭錡鴻對蔣智賢投出膝蓋高度近身球，兩隊板凳清空，悍將隊總教練葉君璋衝上場，蔣智賢也伸手擋了兄弟總教練史耐德；隨後9局上半，悍將隊倪福德對兄弟隊陳子豪投出頭部高度明顯壞球，再度清空板凳。



對於昨天的衝突，史耐德今天受訪時坦言：「這對球迷、球員來說是不公平的，也不能被接受，我想要跟球迷道歉，發生這樣的事情，本來是可以避免的，抱歉破壞他們心中對於棒球的美好印象。」



史耐德也提到，身為職業球員應該成為榜樣，做給關心棒球的球迷看，也要成為一樣喜歡棒球、在打棒球的小球員的榜樣。



他表示，會接下兄弟總教練合約，是因為喜歡台灣、喜歡台灣球迷、喜歡台灣的棒球，「並不會想要刻意去傷害誰，只希望可以幫助大家成長」。



史耐德還提到多次與中信慈善基金會董事長辜仲諒交流，「他（辜仲諒）對台灣棒球有很大的願景和藍圖」；史耐德希望盡力幫助台灣年輕球員，「做對的事情，讓他們變得更好，等到有一天回頭來看，不會有任何的遺憾」。



至於昨天的衝突會不會影響接下來對戰的投球策略，史耐德表示，好的投手本來就該靈活運用內、外角球路，「台灣打者不比美、日打者差，並不這麼好對付，這是棒球比賽，選手上場就是要做好自己的本分」。（編輯：梁君棣）1070421



