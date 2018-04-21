/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： Avicii麻疹金正恩史瓦濟蘭
>rss

兄弟悍將近身球衝突 史總向球迷道歉

發稿時間：2018/04/21 19:08

最新更新：2018/04/21 19:29

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in 中職富邦悍將隊與中信兄弟隊20日比賽中因近身球衝突兩度板凳清空，兄弟總教練史耐德（左）21日澄清沒有要傷害誰，也向球迷致歉，「破壞他們心中對棒球的美好印象」。中央社記者謝靜雯攝　107年4月21日中職富邦悍將隊與中信兄弟隊20日比賽中因近身球衝突兩度板凳清空，兄弟總教練史耐德（左）21日澄清沒有要傷害誰，也向球迷致歉，「破壞他們心中對棒球的美好印象」。中央社記者謝靜雯攝　107年4月21日

（中央社記者謝靜雯新北21日電）中職富邦悍將隊與中信兄弟隊昨天比賽打出火氣，因為近身球衝突兩度板凳清空，兄弟隊總教練史耐德澄清沒有要傷害誰，也向球迷道歉，「破壞他們心中對棒球的美好印象」。

兄弟隊和富邦悍將隊昨天在新莊棒球場交手，8局下半，悍將隊蔣智賢打席，兄弟隊投手鄭錡鴻對蔣智賢投出膝蓋高度近身球，兩隊板凳清空，悍將隊總教練葉君璋衝上場，蔣智賢也伸手擋了兄弟總教練史耐德；隨後9局上半，悍將隊倪福德對兄弟隊陳子豪投出頭部高度明顯壞球，再度清空板凳。

對於昨天的衝突，史耐德今天受訪時坦言：「這對球迷、球員來說是不公平的，也不能被接受，我想要跟球迷道歉，發生這樣的事情，本來是可以避免的，抱歉破壞他們心中對於棒球的美好印象。」

史耐德也提到，身為職業球員應該成為榜樣，做給關心棒球的球迷看，也要成為一樣喜歡棒球、在打棒球的小球員的榜樣。

他表示，會接下兄弟總教練合約，是因為喜歡台灣、喜歡台灣球迷、喜歡台灣的棒球，「並不會想要刻意去傷害誰，只希望可以幫助大家成長」。

史耐德還提到多次與中信慈善基金會董事長辜仲諒交流，「他（辜仲諒）對台灣棒球有很大的願景和藍圖」；史耐德希望盡力幫助台灣年輕球員，「做對的事情，讓他們變得更好，等到有一天回頭來看，不會有任何的遺憾」。

至於昨天的衝突會不會影響接下來對戰的投球策略，史耐德表示，好的投手本來就該靈活運用內、外角球路，「台灣打者不比美、日打者差，並不這麼好對付，這是棒球比賽，選手上場就是要做好自己的本分」。（編輯：梁君棣）1070421

中職富邦悍將隊與中信兄弟隊20日在新莊棒球場交手，雙方投手對打者投出近身球引發兩隊衝突，兩度清空兩隊板凳。中央社記者謝靜雯攝　107年4月20日中職富邦悍將隊與中信兄弟隊20日在新莊棒球場交手，雙方投手對打者投出近身球引發兩隊衝突，兩度清空兩隊板凳。中央社記者謝靜雯攝　107年4月20日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
總統出訪史瓦濟蘭

總統出訪史瓦濟蘭

總統首次登艦視導操演

總統首次登艦視導操演

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
總統出訪史瓦濟蘭
總統出訪史瓦濟蘭
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP