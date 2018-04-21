弟弟打SBL冠軍賽 林書豪低調現身打氣

SBL璞園、富邦的冠軍賽首戰21日在高雄巨蛋進行，NBA台裔球星林書豪今天也隨家人現身球場，為弟弟林書緯加油，由於行程十分保密，讓現場球迷大呼意外。中央社記者王淑芬攝 107年4月21日

（中央社記者李晉緯台北21日電）SBL璞園、富邦的冠軍賽首戰今天在高雄巨蛋進行，美國職籃NBA台裔球星林書豪隨家人現身球場，為效力富邦隊的弟弟林書緯加油，因林書豪行程十分保密，令現場球迷大呼意外。



超級籃球聯賽（SBL）桃園璞園建築與富邦勇士的冠軍賽今天在高雄巨蛋揭開序幕，這是富邦挑戰隊史第一座冠軍的關鍵首戰，也是富邦的林書緯首度打SBL冠軍賽。



林書緯的哥哥，目前效力美國職籃NBA布魯克林籃網隊的林書豪，也特別搭機返台、低調前往球場，和家人一起為林書緯加油。



林書豪本季因為傷勢而提前報銷，籃網相關行程結束後，林書豪就被球迷發現出現在機場，如今證實他是回到台灣為弟弟打氣。



林書豪今天戴著黑色膠框眼鏡、身穿富邦深色帽T現身球場，由於行程事前保密到家，讓不少在現場的球迷大感驚喜，林書豪的經紀公司表示，此趟為私人行程，行程沒有公開，林書豪想好好的來幫弟弟加油、享受與家人相處的時光，也享受不用工作純粹來度假的心情，今天預計不會另外接受訪問。



加入富邦已經3季的林書緯，菜鳥年就獲得年度最佳新人、助攻王的肯定，並入選年度第1隊，今年在季後賽也有不俗表現，是富邦一路挺進冠軍賽的功臣之一。（編輯：卞金峰）1070421