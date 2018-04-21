高空走鋼索 台灣女婿莫瑞紀歐：最難是開球

中華職棒21日在桃園棒球場進行統一獅隊與Lamigo桃猿隊賽事，賽前邀請金氏世界紀錄保持者莫瑞紀歐．扎瓦塔（Maurizio Zavatta）（中）走上本壘後方鋼索，為球迷帶來鋼索開球秀。中央社記者張新偉攝 107年4月21日

（中央社記者黃巧雯桃園21日電）金氏世界紀錄神人莫瑞紀歐今天到桃園球場高空走鋼索開球，台灣女婿莫瑞紀歐表示，由於在鋼索上很難維持平衡感，一不小心就容易掉下去，因此最難的是開球。



中華職棒Lamigo桃猿隊在主場桃園球場迎戰統一獅，賽前邀請莫瑞紀歐（Maurizio Zavatta）高空走鋼索開球，在全場觀眾注視下，莫瑞紀歐一路從三壘側上方沿著繩索走到本壘後方護網上方，且中途就拆掉身上安全繩索，完成高難度開球。



莫瑞紀歐在完成開球後，還繼續挑戰在高空矇眼走鋼索，並一度表演單腳站立或倒退走在鋼索上。



莫瑞紀歐首次在台表演，也是第一次在棒球場上走鋼索，談到最困難之處，莫瑞紀歐表示，由於在高空上走鋼索很難維持平衡感，一不小心就會掉下去，所以，他認為最困難的是要精準地把球丟出去。



莫瑞紀歐是義大利人，一家都是演藝人員，家族開馬戲團已有200年歷史，莫瑞紀歐10年前開始在鋼索上表演，而他還是台灣女婿，最近陪伴老婆回台待產。



對於中途解開身上的安全鎖，莫瑞紀歐解釋，主要是安全鎖卡在大腿間，選擇解開安全鎖反而比較安全。他強調，身為國際極限運動的藝人，有沒有安全鎖對他來說都是一樣的。（編輯：梁君棣）1070421





中華職棒21日在桃園棒球場進行統一獅隊與Lamigo桃猿隊賽事，特別邀請金氏世界紀錄保持人莫瑞紀歐．扎瓦塔（Maurizio Zavatta）帶來鋼索開球秀。中央社記者張新偉攝 107年4月21日

中華職棒21日在桃園棒球場進行統一獅隊與Lamigo桃猿隊賽事，金氏世界紀錄保持人莫瑞紀歐．扎瓦塔（Maurizio Zavatta）擔任開球嘉賓，以鋼索秀開球，開球後還一度矇著眼走鋼索，展現絕技。中央社記者張新偉攝 107年4月21日