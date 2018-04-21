全中運開幕 副總統期勉選手挑戰自我

副總統陳建仁21日晚間到台中出席107年全國中等學校運動會開幕式，致詞時期勉選手挑戰自我、締造佳績。中央社記者郝雪卿攝 107年4月21日

（中央社記者郝雪卿台中21日電）107年全國中等學校運動會今天晚間在台中市開幕，副總統陳建仁致詞時期勉選手挑戰自我、締造佳績，他還說，表現優異的選手有可能前進東亞青運，甚至東京奧運，一展身手。



107年全國中等學校運動會晚上在台中市洲際棒球文創園區多功能運動中心舉行開幕典禮，由甫上任的教育部長吳茂昆主持，陳副總統蒞臨觀禮致詞，在2名聖火手點燃全中運聖火後，由吳茂昆宣布全中運正式開始。



副總統致詞表示，大家都知道全中運是優秀年輕運動員競技的最高殿堂，全國1萬多名選手有活力的表現，壯盛的陣容讓大家很振奮，因為一個國家運動員的表現就是國力最好指標，台灣選手近年在國際運動場上的傑出表現，成為台灣人民共同驕傲及回憶，也是台灣國力向上提升的具體表現。



副總統指出，全中運表現優異的選手，未來有機會成為國家代表隊，在2018年阿根廷青年奧會、2019年台中東亞青年運動會、2020年東京奧會的競技舞台上一展身手，相信大家秉持勇於挑戰、永不放棄的精神，在運動場上留下的汗水與淚水，會再一次成為台灣人民的榮耀，期勉所有選手締造佳績、攀越巔峰。



吳茂昆接著致詞表示，今年全中運有1萬多名選手競逐18個運動項目，看到學生在開幕中力與美的表演，很驕傲學生這麼好的表現，接下來選手要展現實力，將最好的能量發揮出來。



吳茂昆指出，運動的好處可以讓人產生自信，身體強壯，好的運動選手各方面表現都很好，運動過程中要服從裁判，過程養成對人的尊重及與人合作，以後每年都要辦這種活動，從中學到大學，讓全民活動起來，也期望藉此發掘及儲備未來的國家代表隊。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1070421





107年全國中等學校運動會開幕式21日晚間在台中盛大登場，新任教育部長吳茂昆（前）出席並致詞。中央社記者郝雪卿攝 107年4月21日