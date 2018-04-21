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陳子豪滿貫砲壓力釋放 兄弟中止5連敗

發稿時間：2018/04/21 21:46

最新更新：2018/04/21 21:46

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（中央社記者謝靜雯新北21日電）中職中信兄弟今天打線爆發，全場敲出19安、單場3轟，陳子豪壓力釋放敲生涯第2發滿貫砲，率隊以15比4勝富邦悍將，中止5連敗，兄弟先發投手蔡齊哲拿下個人中職一軍生涯首勝。

蔡齊哲先發前3局僅被敲出2支安打，沒有失掉分數，4局接連被敲4支安打失掉3分，6局再被敲2支安打、2人出局後退場，總計投5.2局被敲9支安打，失掉4分責失分，拿下個人中職生涯一軍首勝。

兄弟隊比賽3局王勝偉敲出個人本季第3轟，2分砲先替球隊取得領先，再靠著張志豪二壘打、高飛犧牲打拿下第3分，4局靠著接連保送、安打，包括陳子豪個人生涯第2發滿貫砲，單局攻下6分，拉開領先差距。

兄弟隊比賽8局打完取得11比4領先，9局靠著保送接連安打、高飛犧牲打先拿2分，許基宏敲出個人本季首轟，再替球隊多添2分保險分。

悍將隊先發投手陳鴻文前兩場對兄弟先發，總計投13.2局飆出14次三振、無失分，今天比賽僅投4.1局就被敲出10支安打，失掉10分（9分責失分），為本季目前為止最短先發出賽局數、單場最多失分，吞下個人本季第2敗。

陳子豪本季首轟出爐就是滿貫砲，跑回本壘時大聲一吼，他表示，教練團把中心棒次的任務交給他，但之前太急著想要表現，反而打不好，今天敲出滿貫砲，有種壓力釋放的感覺。

今天新莊棒球場觀眾人數1萬1712人，外野也有不少兄弟球迷入場，兄弟總教練史耐德表示，這對球隊是很大的鼓舞，在球隊戰績不好的時候，球迷還是不離不棄的進場，「不管球迷多還是少，每場比賽我們都會全力以赴。」（編輯：管中維）1070421

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