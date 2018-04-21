戴維斯5記三分球 璞園SBL冠軍賽首戰勝富邦

（中央社記者李晉緯台北21日電）SBL今天在高雄進行7戰4勝制的冠軍賽首戰，璞園靠中鋒戴維斯砍進5記三分球，整場比賽攻下21分、13籃板，終場以89比82擊敗富邦，拿下關鍵的勝利。



第15季超級籃球聯賽（SBL）冠軍賽第1戰，今天在高雄巨蛋進行，這場桃園璞園建築與富邦勇士的對戰，吸引美國職籃NBA布魯克林籃網隊的台裔球星林書豪低調現身球場，與家人一起為在富邦陣中的弟弟林書緯加油。



這場比賽開打後，兩隊一開始放不開手腳，直到比賽進行快兩分鐘，璞園的戴維斯（Quincy Davis）在籃下拋投進球，才率先打開兩隊得分大門，隨後富邦勇士賽勒（Garret Siler）兩罰俱中，開始兩隊的拉鋸戰，在簡浩、彭俊諺聯手10分的帶領下，璞園首節以21比13領先富邦。



次節璞園曾取得9分領先，林書緯一記漂亮進球帶起富邦反撲，讓場邊的林書豪忍不住起身叫好，中場前讀秒階段，富邦的蔡文誠切入後分球，賽勒灌進壓哨球，使璞園在上半場僅以40比36領先富邦4分。



下半場開打，戴維斯開局連飆兩記三分球，讓璞園曾握7分領先，富邦雖一度追到兩分差，但接連發生3次失誤，讓施晉堯連拿5分，助璞園要回7分領先，在施晉堯飆進三分球後，璞園以60比49領先達兩位數，前3節打完也以60比51領先富邦。



末節在戴維斯飆進三分球後，璞園將領先拉開到10分，此時富邦一波7比0攻勢將落後追近到剩下3分，兩隊一陣來回後，在比賽最後3分02秒，陳堅恩砍進三分球，讓璞園以79比67將領先擴大到12分，富邦雖極力搶分，但璞園最終仍以89比82贏球。



璞園今天5人得分達兩位數，戴維斯包括三分線外7投5中在內，有21分、13籃板的「雙十」演出，施晉堯則是兩分球6投5中，攻下全隊次高的15分；富邦陣中則有4人得分破十，以拿下29分、14籃板的賽勒表現最佳，蔡文誠則攻下全隊次高19分。



對於自己今天的表現，施晉堯在賽後指出，「上場就是盡力幫助球隊，不會去想太多」，但他也不滿意自己的失誤太多。（編輯：卞金峰）1070421