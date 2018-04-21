/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： Avicii麻疹499吃到飽金正恩
>rss

林立再見安 中職桃猿9連勝追平隊史紀錄

發稿時間：2018/04/21 22:56

最新更新：2018/04/21 22:56

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者黃巧雯桃園21日電）中華職棒統一獅今天9局上狂追7分，把Lamigo桃猿隊逼入延長賽，10局上，獅隊先攻1分後，猿隊林立10局下敲再見安，終場以15比14贏球，猿隊9連勝，追平隊史單季連勝紀錄。

Lamigo桃猿隊在主場桃園球場迎戰統一獅隊，兩隊上演打擊戰，桃猿隊洋投先發投手道恩斯投6局失3分，被敲出5支安打，包括2局上被獅隊陳鏞基敲出兩分砲。

統一獅隊先發投手馬丁尼茲僅投2局失1分提前退場，獅隊提早啟動牛棚，林其緯、賴泊凱、林威志、廖文揚、傅于剛輪番上陣，第3至8局合計狂失12分。

統一獅前8局以6比13落後，9局上，鄧志偉代打從桃猿隊後援投手游宗儒手中敲出3分砲後展開反攻，猿隊換上吳丞哲，再被敲出3支安打攻占滿壘，猿隊緊急派出終結者陳禹勳登板，被獅隊蘇智傑安打，攻下2分，林立守備發生失誤，潘彥廷敲出2分打點二壘安打，追成13比13平手。

統一獅第9局攻下7分、打進延長賽，為中職首次，10局上，獅隊陳傑憲安打，再添1分；10局下，桃猿隊林智平揮出高飛犧牲打追平比數後，先前發生失誤的林立戴罪立功，敲出再見安打，猿隊終場以15比14贏球，收下9連勝，追平隊史單季連勝記錄（前一次是在2008年9月22日至10月4日），而統一獅對戰猿隊苦吞跨季8連敗。

Lamigo桃猿隊與統一獅連2天比賽鏖戰至延長賽才分勝負，桃猿隊前8局領先7分，一度勝券在握，桃猿隊總教練洪一中說：「棒球真的不到拿下第27個出局數以前，都很難預料，贏7分原本篤定，但差點被逆轉，還好選手拚到最後一刻。」

談到桃猿隊終結者陳禹勳連續4天登板，洪一中解釋，由於球隊正處於連勝，勝利組投手在連勝過程中一定用得比較多。

林立近期陷入低潮，今天首次上場代打前，他透露，學長要他多看球、再做攻擊，儘管最後被三振，但他知道自己節奏掌握不錯，最後一個打席打擊時，也要自己保持冷靜、設法擊到球，就有機會幫助球隊贏球。

桃猿隊此役先發打線除了廖健富外，其餘都敲出安打，其中，朱育賢單場5打數4安打，進帳4打點。（編輯：梁君棣）1070421

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
總統出訪史瓦濟蘭

總統出訪史瓦濟蘭

總統首次登艦視導操演

總統首次登艦視導操演

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
總統出訪史瓦濟蘭
總統出訪史瓦濟蘭
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP