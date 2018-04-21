林立再見安 中職桃猿9連勝追平隊史紀錄

（中央社記者黃巧雯桃園21日電）中華職棒統一獅今天9局上狂追7分，把Lamigo桃猿隊逼入延長賽，10局上，獅隊先攻1分後，猿隊林立10局下敲再見安，終場以15比14贏球，猿隊9連勝，追平隊史單季連勝紀錄。



Lamigo桃猿隊在主場桃園球場迎戰統一獅隊，兩隊上演打擊戰，桃猿隊洋投先發投手道恩斯投6局失3分，被敲出5支安打，包括2局上被獅隊陳鏞基敲出兩分砲。



統一獅隊先發投手馬丁尼茲僅投2局失1分提前退場，獅隊提早啟動牛棚，林其緯、賴泊凱、林威志、廖文揚、傅于剛輪番上陣，第3至8局合計狂失12分。



統一獅前8局以6比13落後，9局上，鄧志偉代打從桃猿隊後援投手游宗儒手中敲出3分砲後展開反攻，猿隊換上吳丞哲，再被敲出3支安打攻占滿壘，猿隊緊急派出終結者陳禹勳登板，被獅隊蘇智傑安打，攻下2分，林立守備發生失誤，潘彥廷敲出2分打點二壘安打，追成13比13平手。



統一獅第9局攻下7分、打進延長賽，為中職首次，10局上，獅隊陳傑憲安打，再添1分；10局下，桃猿隊林智平揮出高飛犧牲打追平比數後，先前發生失誤的林立戴罪立功，敲出再見安打，猿隊終場以15比14贏球，收下9連勝，追平隊史單季連勝記錄（前一次是在2008年9月22日至10月4日），而統一獅對戰猿隊苦吞跨季8連敗。



Lamigo桃猿隊與統一獅連2天比賽鏖戰至延長賽才分勝負，桃猿隊前8局領先7分，一度勝券在握，桃猿隊總教練洪一中說：「棒球真的不到拿下第27個出局數以前，都很難預料，贏7分原本篤定，但差點被逆轉，還好選手拚到最後一刻。」



談到桃猿隊終結者陳禹勳連續4天登板，洪一中解釋，由於球隊正處於連勝，勝利組投手在連勝過程中一定用得比較多。



林立近期陷入低潮，今天首次上場代打前，他透露，學長要他多看球、再做攻擊，儘管最後被三振，但他知道自己節奏掌握不錯，最後一個打席打擊時，也要自己保持冷靜、設法擊到球，就有機會幫助球隊贏球。



桃猿隊此役先發打線除了廖健富外，其餘都敲出安打，其中，朱育賢單場5打數4安打，進帳4打點。（編輯：梁君棣）1070421