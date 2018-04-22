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NBA新秀西蒙斯大三元 76人首輪聽牌

發稿時間：2018/04/22 08:00

最新更新：2018/04/22 08:00

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（中央社邁阿密21日綜合外電報導）美國職籃NBA，澳洲籍控球後衛西蒙斯（Ben Simmons）今天成為1980年以來，首位在季後賽大三元的新秀，助費城76人以106比102勝邁阿密熱火。

法新社報導，西蒙斯有17分、13籃板和10助攻。76人共有7名球員得分上雙，其中得分後衛瑞迪克（J.J. Redick）貢獻全隊最高24分，讓球隊在7戰4勝首輪賽事中取得3勝1敗聽牌優勢。

西蒙斯是繼魔術強森（Magic Johnson）以來首位在季後賽大三元的新秀，21歲的他也是僅次於強森和克里夫蘭騎士前鋒詹姆斯（LeBron James），第3年輕達成這項成就的球員。

他也是自巴克利（Charles Barkley）1991年以來，首位在季後賽拿下大三元的76人隊球員。

熱火方面，後衛韋德（Dwyane Wade）進帳25分，控球後衛德拉吉奇（Goran Dragic）添20分，大前鋒強生（James Johnson）15分，中鋒懷特塞德（Hassan Whiteside）有13分、13籃板的「雙十」表現。

兩隊間的第5戰24日在費城開打，熱火若吞敗就將遭到淘汰。（譯者：蔡佳敏/核稿：鄭詩韻）1070422

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