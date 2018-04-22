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腦出血送醫 白襪投手法奎爾情況穩定但危急

發稿時間：2018/04/22 09:00

最新更新：2018/04/22 09:33

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（中央社芝加哥21日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB芝加哥白襪昨天對陣休士頓太空人時，白襪後援投手法奎爾因腦出血昏倒緊急送醫，白襪今天宣布，法奎爾情況穩定但危急。

法新社和路透社報導，白襪昨天迎戰2017年世界大賽冠軍隊伍太空人，比賽到了第6局上半，31歲的後援右投法奎爾（Danny Farquhar）取代先發投手席爾茲（James Shields）上場，解決最後2名打者結束這一局後，動脈瘤破裂導致腦出血，在球員休息區昏倒。

醫療人員緊急將法奎爾從球場送到醫院時，法奎爾已經恢復意識，他目前在美國芝加哥魯希大學醫學中心（Rush University Medical Center）神經外科加護病房接受治療。

先發投手席爾茲說：「老實說，這非常嚇人。」

接替法奎爾在第7局上場的白襪投手巴默爾（Aaron Bummer）也說：「我們向他表達關懷和祈禱。」「希望一切安好。我們滿腹疑問但沒有太多答案。不過我們可以抱持樂觀態度。」

「你永遠不會希望看到自己認識的任何人，在球場上或球場外發生這樣的事情。這種狀況總是非常嚇人。」

白襪總教練倫特利亞（Rick Renteria）同樣感到相當震驚。他說：「這讓人一度驚訝得說不出話來。隊上一名球員倒在那邊，而你完全摸不清頭緒究竟發生了什麼事。」

白襪昨天在主場迎戰太空人的比賽，最後以0比10吞敗。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1070422


影片來源：MLB官網

Statement on Danny Farquhar. White Sox fans, please keep Danny and his family in your positive thoughts and prayers.

Chicago White Sox 發佈於 2018年4月21日

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