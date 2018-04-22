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戴維斯轟47分 鵜鶘橫掃拓荒者晉級

發稿時間：2018/04/22 10:14

最新更新：2018/04/22 10:49

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美國職籃NBA紐奧良鵜鶘22日終場以131比123扳倒拓荒者。（圖取自紐奧良鵜鶘隊www.facebook.com）美國職籃NBA紐奧良鵜鶘22日終場以131比123扳倒拓荒者。（圖取自紐奧良鵜鶘隊www.facebook.com）

（中央社紐奧良21日綜合外電報導）美國職籃NBA紐奧良鵜鶘今天在主場冰沙國王中心迎戰波特蘭拓荒者，「一眉俠」戴維斯與隊友哈勒戴分別攻下季後賽生涯新高的47分和41分，終場以131比123扳倒拓荒者。

路透社報導，鵜鶘在7戰4勝制的首輪系列賽以4連勝橫掃對手。朗多（Rajon Rondo）挹注7分、16助攻與7籃板。

拓荒者的麥卡倫（CJ McCollum）、艾密努（Al-Farouq Aminu）和里拉德（Damian Lillard）分別砍下38分、27分和19分，「野獸」諾基奇（Jusuf Nurkic）也貢獻了18分和11籃板。

儘管拓荒者全隊命中率達52.6%，且僅失誤6次，仍不敵鵜鶘。鵜鶘全隊命中率多達57%。

在中場休息前，戴維斯（Anthony Davis）和哈勒戴（Jrue Holiday）分別繳出14分，摩爾（E'Twaun Moore）也砍下12分，鵜鶘以58比56領先拓荒者2分。

第3節結束時，鵜鶘擴大領先，比數來到100比87，不過拓荒者仍沒打算放棄，在第4節率先搶下5分，將落後差距縮小至8分，雙方一路纏鬥至終場前40.4秒，哈勒戴一記跳投帶領鵜鶘以129比123保持領先優勢。

戴維斯在最後20.9秒兩罰俱中，確保鵜鶘勝局。鵜鶘靠著戴維斯和勒戴合力攻下88分，在季後賽首輪以4比0橫掃拓荒者，成為今年球季首支晉級第2輪的球隊。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1070422

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