灰狼三分球擊落火箭 季後賽搶回一勝

（中央社記者李晉緯台北22日電）NBA灰狼今天在季後系列賽第3戰，以5成56命中率砍進15記三分球，全場3人得分來到20分大關，終場以121比105擊敗火箭，在系列賽以1比2落後。



美國職籃（NBA）明尼蘇達灰狼隊是西區第8種子，季後賽吞下客場2連敗後，今天回到主場迎戰頭號種子休士頓火箭隊。



這場比賽開打，火箭得分多點開花，灰狼攻勢集中在巴特勒（Jimmy Butler）、魏金斯（Andrew Wiggins）身上，首節灰狼以27比28落後火箭1分。



次節灰狼在羅斯（Derrick Rose）帶領下，一度靠一波21比9攻勢，以48比37取得兩位數領先，在火箭的亞瑞薩（Trevor Ariza）砍進三分球後，灰狼上半場只以52比51領先火箭1分。



第3節灰狼率先得分，但火箭的保羅（Chris Paul）砍進三分球，灰狼反以兩分落後，但灰狼先將比數反超，接著在湯斯（Karl-Anthony Towns）完成「3分打」後，將領先拉開達兩位數，靠著單節轟下35分，灰狼在第3節結束時以87比75，將領先拉開到12分。



末節灰狼打出5比0開局持續追加領先優勢，本場比賽最多曾領先19分，即便火箭幾次將比分追近，但灰狼都能適時踩住煞車，最終以121比105擊敗火箭，在系列賽扳回一城，目前以1比2落後給火箭。



灰狼今天5人得分達兩位數，其中巴特勒、提格（Jeff Teague）、魏金斯得分都破20，3人分別獲得28分、23分、20分，湯斯貢獻18分、16籃板，羅斯（Derrick Rose）也攻下17分；火箭同樣有5人得分達兩位數，表現最佳的是攻下29分的哈登（James Harden）。（編輯：張銘坤）1070422