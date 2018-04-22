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不畏高大對手 蔡昀恩排名第一當選15歲國手

發稿時間：2018/04/22 12:38

最新更新：2018/04/22 13:13

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新竹市建華國中二年級女生蔡昀恩（中），個頭雖小，但卻是國內桌球賽事的常勝軍，今年更以第一名之姿拿下15歲青少年國手資格。圖左為建華國中校長黃信騰，右為桌球教練楊慶昱。中央社記者魯鋼駿攝　107年4月22日新竹市建華國中二年級女生蔡昀恩（中），個頭雖小，但卻是國內桌球賽事的常勝軍，今年更以第一名之姿拿下15歲青少年國手資格。圖左為建華國中校長黃信騰，右為桌球教練楊慶昱。中央社記者魯鋼駿攝　107年4月22日

（中央社記者魯鋼駿新竹市22日電）新竹市建華國中二年級女生蔡昀恩，個頭雖小，但卻是國內桌球賽事的常勝軍，今年更以第一名之姿拿下15歲青少年國手資格，她說，希望未來能代表台灣參加國際賽，奪下獎牌、為國爭光。

蔡昀恩接受中央社記者訪問表示，她小學一年級時，在爸爸的鼓勵下加入桌球隊，「因為爸爸說打球才不會近視」，原是希望透過打桌球讓身體變健康，但最後打出興趣，幾乎天天與桌球為伍。

蔡昀恩小學四年級開始跟著外聘桌球教練學球，放學後同學們離校回家，她則換上運動服、帶著球拍轉往球館練球，往往一練就是3、4個小時，多次參加全國桌球賽事都拿下不錯成績，獲獎無數，五年級時以第9名之姿入選104年女少年國手。

身高僅145公分的蔡昀恩，比賽遇到的對手都比她還高大，為了彌補身材劣勢，除了練習球技，也會加強跑步、跳繩等體能訓練，以提升速度，她說：「擺速技巧是我的強項，就算遇到身材比我高大的對手也不怕，我會用速度壓制她們。」

已連續多年入選少年國手、青少年國手的蔡昀恩，今年以第一名拿下15歲青少年國手，日前參加107年全國中等學校運動會，也獲得國中女子單打第四名佳績，她說，希望在18歲前能代表台灣參加青年奧林匹克運動會，未來則朝亞運、奧運的目標努力，盼能為國爭光。

新竹市建華國中國二男生葉伊恩（左2）、蔡榜原（右2），參加107年全中運桌球項目，以絕佳默契及互補組合，奪下新竹市史上首面桌球雙打金牌。圖左為建華國中校長黃信騰，右為桌球教練楊慶昱。中央社記者魯鋼駿攝　107年4月22日新竹市建華國中國二男生葉伊恩（左2）、蔡榜原（右2），參加107年全中運桌球項目，以絕佳默契及互補組合，奪下新竹市史上首面桌球雙打金牌。圖左為建華國中校長黃信騰，右為桌球教練楊慶昱。中央社記者魯鋼駿攝　107年4月22日

此外，建華國中國二男生葉伊恩、蔡榜原，參加107年全中運桌球項目，以絕佳默契及互補組合，一路挺進冠亞軍戰，最終以3比1力克新北市海山高中，為新竹市奪下史上首面桌球雙打金牌。

葉伊恩與蔡榜原受訪說，為了培養默契，他們平時都玩在一起，放學後相約買晚餐、練球，假日也一起到球館集訓，雖然他們的身材不高，但會靠速度取勝，他們說：「會讓看不起我們的對手，嚇出一身冷汗。」

建華國中桌球教練楊慶昱指出，由於蔡昀恩與葉伊恩、蔡榜原都是屬於身材較矮小的選手，雖然少了身材優勢，但長期訓練下，擁有不錯的爆發力與速度，只要心態調整得宜，在場上都可以有不錯表現。

建華國中校長黃信騰表示，學校桌球隊的隊員們平時花很多時間練習，也在前市議員余泉霖、市議員余邦彥的鼓勵下，屢獲佳績；目前校內空間與設施雖然有限，仍澆不熄他們對桌球的熱情，未來將持續向民間與市政府爭取經費，提升練球環境，讓他們持續朝桌球夢想邁進。（編輯：張銘坤）1070422

新竹市建華國中桌球隊參加國內桌球賽事屢獲佳績，其中國二女生蔡昀恩（二排右2）今年以第一名之姿獲得15歲青少年國手資格，國二男生葉伊恩（二排右4）、蔡榜原（二排左3）則為新竹市奪下史上首面桌球雙打金牌。（新竹市建華國中提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年4月22日新竹市建華國中桌球隊參加國內桌球賽事屢獲佳績，其中國二女生蔡昀恩（二排右2）今年以第一名之姿獲得15歲青少年國手資格，國二男生葉伊恩（二排右4）、蔡榜原（二排左3）則為新竹市奪下史上首面桌球雙打金牌。（新竹市建華國中提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年4月22日
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