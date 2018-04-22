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運動家馬納亞飆無安打 紅襪8連勝止步

發稿時間：2018/04/22 13:17

最新更新：2018/04/22 13:17

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（中央社記者尹俊傑紐約21日專電）美國職棒MLB奧克蘭運動家隊左投馬納亞今天飆出無安打比賽，作客的波士頓紅襪隊8連勝止步。紅襪隊台灣野手林子偉重返先發，2打數零安打，吞下一次三振。

紅襪開季戰績獨走大聯盟，今天踢到鐵板，近況火熱的打線遭馬納亞（Sean Manaea）完全封鎖。馬納亞全場飆出10次三振，送出2次四壞保送，用108球締造大聯盟生涯首次無安打比賽，助運動家以3比0擊敗紅襪。

林子偉連兩場未上陣後，今天重返紅襪先發陣容，擔任游擊手，排在第9棒。

3局上，林子偉首次上場打擊，遭馬納亞三振。6局上，林子偉擊出右外野方向飛球，遭接殺出局。9局上，紅襪將林子偉換下場，由史威哈特（Blake Swihart）代打，仍舊無法突破馬納亞封鎖。

這場比賽過後，林子偉本季在大聯盟打擊率降至3成33。

馬納亞大聯盟生涯首次完投，就是無安打比賽。這是大聯盟本季首場無安打比賽，也是運動家隊史第12場無安打比賽，上次是布瑞登（Dallas Braden）2010年5月9日投出的完全比賽。

馬納亞賽後坦言超緊張，形容自己的心臟「都快跳出來了」。

另一方面，紅襪當家游擊手柏格茨（Xander Bogaerts）因接球受傷缺陣近兩週後，預計24日在小聯盟3A打復健賽。紅襪總教練柯拉（Alex Cora）預期，柏格茨將在紅襪下週主場面對坦帕灣光芒和堪薩斯市皇家隊時歸隊。

林子偉本季重返大聯盟後，守備穩健，打擊也偶有佳作，在柏格茨缺陣期間，和隊友何特（Brock Holt）輪流鎮守游擊大關。林子偉能否續留大聯盟，與柏格茨何時復出息息相關。（編輯：紀錦玲）1070422

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