富邦打擊不穩定 葉君璋：心理因素

（中央社記者黃巧雯新北22日電）中華職棒富邦悍將今年擁有令人稱羨的「鑽石打線」，但目前打擊率卻居4隊之末，總教練葉君璋今天將原因歸咎於心理因素，可能因為外界都看好富邦打線，選手反而有壓力。



富邦悍將今年戰力大幅補強，加上傷兵歸隊，擁有的打擊火力被外界封為「鑽石打線」，但開季至今儘管球隊不斷調整先發打序，但打擊表現依然落差大，團隊打擊率僅2成64，4隊中墊底。



葉君璋表示，每場比賽都是經驗，打擊表現確實不穩定，將持續協助球員調整，並把原因指向心理因素，可能因外界看好富邦打線表現，無形之中球員心裡也會給自己壓力，但他強調球員要學習承受、對抗這股壓力。



富邦悍將陣中王牌洋投羅力今年先發5場，投33.2局被敲出6發全壘打，相較於去年投160.2局，僅被敲7轟，被全壘打率偏高。



葉君璋表示，由於羅力去年表現不錯，加上待在中職已有一段時間，其他3隊可能今年有特別研究羅力投球習性，而羅力今年出賽頻率較頻繁，也有可能是挨轟比率偏高的因素。



蔡明晉4月9日下二軍，今天歸隊，葉君璋指出，由於林羿豪在牛棚狀況不佳，因此目前蔡明晉角色將定位在長中繼。



富邦悍將現階段除了3洋投外，陳鴻文為第4號先發，談到第5號先發人選，葉君璋表示，由於陳仕朋還年輕，因此第5號先發將從林政賢、黃亦志兩人擇一。（編輯：李亨山）1070422