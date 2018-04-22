林立再見安林泓育沒踩壘包 罕見案例引討論

中職Lamigo桃猿隊與統一獅隊21日打到延長賽第10局，桃猿林立（左2）敲再見安、率隊拿勝，但賽後發現林泓育（左）沒踩二壘壘包，若當下獅隊促請裁決，將是不同局面。中央社記者張新偉攝 107年4月22日

（中央社記者謝靜雯桃園22日電）中職Lamigo桃猿隊與統一獅隊昨天打到延長賽第10局，桃猿林立敲再見安、率隊拿勝。但賽後發現林泓育沒踩二壘壘包，若當下獅隊促請裁決，將是不同局面，大家都直呼第一次碰到。



昨天兩隊9局打完13比13戰成平手，獅隊10局上先拿1分，桃猿隊下半局先追1分，兩人出局後陳俊秀在二壘、林泓育在一壘，林立敲出中外野方向安打，送回致勝分，桃猿隊球員開心衝進場內歡呼。



桃猿隊一壘指導教練劉家豪今天受訪表示，當下發現二壘審一直站在場上沒有移動，所以特別過去問了二壘審（彭楚雲），二壘審一開始沒有說話，後來等兩隊球員都退場後才指出林泓育沒有踩到二壘壘包，那時候大家才發現當下其實有封殺可能，「那個二壘審不錯」。



林泓育沒有踩二壘壘包，按照規定2人出局後，無論壘上跑者是否先跑回本壘，都是封殺優先，如果當下獅隊促請裁決，林立的安打將不成立而變成野手選擇，得分也不成立，兩隊將繼續打延長賽第11局。



林泓育今天受訪表示，之前沒遇過、也沒想過類似的狀況。他表示沒有踩壘包就回頭跟林立擁抱的因素很多，「那顆球已經飛過獅隊外野手身後，感覺他們沒有很積極處理球的意思，我也注意到陳俊秀已經踩到本壘，加上林立近期狀況不是很好，打出那支安打，不只他很激動、我也很激動，才會想要趕快回頭激勵他」。



獅隊總教練黃甘霖表示，大家應該都是第一次遇到這種狀況，當下猿隊球員都衝入場內，其實也有視線死角，「大家都去看那顆球，忽略盯著跑者踩壘包，這也是透過比賽吸取經驗，讓大家都更成長」。（編輯:吳佳穎/張銘坤）1070422



