種族道德指控遭定罪 川普擬特赦非裔拳王

（中央社洛杉磯21日綜合外電報導）美國總統川普正在考慮特赦首位非裔世界重量級拳擊冠軍傑克強生（Jack Johnson），傑克強生在100多年前因具有種族色彩的聯邦道德指控遭定罪。



彭博報導，川普今天推文說：「席維斯史特龍（Sylvester Stallone）打電話給我，告訴我關於世界重量級拳擊冠軍傑克強生的故事。」



「他經歷過巨大的考驗和磨難，他的人生複雜且具爭議。過去這些年，其他人曾檢視過他的案件，大多數人認為他會獲得特赦，是的，我正在考慮給予他完全特赦！」



在電影「洛基」（Rocky）中飾演費城拳擊手洛基（Rocky Balboa）的銀幕硬漢席維斯史特龍，是數十年來為傑克強生尋求特赦的眾多人士之一；傑克強生於1946年逝世。



傑克強生1908年成為世界重量級冠軍，主宰重量級拳壇長達7年，直到1915年。他在1910年擊敗前重量級拳王詹姆斯．J．傑福瑞斯（James J. Jeffries），在美國數十座城市引發種族暴動。



亞利桑那州共和黨參議員馬侃（John McCain）自2004年起展開行動，參眾兩院也多次通過決議，敦促赦免這位在德州加爾維斯敦郡（Galveston）出生的拳手。



傑克強生被控與白人女性往來，馬侃2017年說，「傑克強生的名譽在100多年前被具有種族動機的定罪玷汙了」。馬侃說，傑克強生被定罪是「種族不公正的象徵」和「我國歷史上可恥的汙點」。



美聯社報導，傑克強生的親戚也發起一項運動，敦促川普赦免傑克強生。



川普先前特赦的對象包括前副總統錢尼（Dick Cheney）的幕僚長李比（Lewis Scooter Libby），以及亞利桑那州馬里柯帕郡（Maricopa County）前警長阿帕歐（Joe Arpaio）。（譯者：劉文瑜/核稿：陳政一）1070422