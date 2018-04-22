/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 麻疹疫苗地球日油價Avicii
>rss

重回投手丘 羅嘉仁每天提早1小時熱身

發稿時間：2018/04/22 19:03

最新更新：2018/04/22 20:31

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in 中華職棒富邦悍將羅嘉仁21日重回一軍，他22日表示，先前受傷後，久未比賽有點生疏，投球較慢進入狀況，現在比賽前都會提早一小時到場伸展肩膀熱身。中央社記者黃巧雯攝　107年4月22日中華職棒富邦悍將羅嘉仁21日重回一軍，他22日表示，先前受傷後，久未比賽有點生疏，投球較慢進入狀況，現在比賽前都會提早一小時到場伸展肩膀熱身。中央社記者黃巧雯攝　107年4月22日

（中央社記者黃巧雯新北22日電）中職富邦悍將羅嘉仁今年季初因狀況不佳下二軍後，昨天重回一軍，他今天表示，先前受傷後，久未比賽有點生疏，投球較慢進入狀況，因此每天都會提早1小時到場伸展肩膀熱身。

羅嘉仁2016年開季前接受肩膀手術、整季報銷，相隔714天，2017年9月再度重新站上一軍投手丘，今年開季僅投4場比賽，因狀況不佳下二軍，21日重回一軍陣容。

富邦悍將投手教練郭勇志表示，羅嘉仁先前狀況不佳，可能是因為太久沒比賽，感覺較生疏，希望他能藉由多比賽，找回以往投球的感覺。

儘管羅嘉仁昨天對戰中信兄弟，投1局無失分，被敲出1支安打、1次保送以及三振，不過郭勇志認為，與下二軍之前的比賽內容相比，羅嘉仁昨天控球以及球質都不錯。

羅嘉仁表示，昨天總教練葉君璋也提醒他，投球的時候節奏感很重要，要他不要亂想。

談到先前下二軍，羅嘉仁強調，與受傷無關，單純是狀況不佳，畢竟先前受傷1年多，去年9月重新回到投手丘時，有點生疏，今年在場上投球的時候，也會較慢進入狀況。

比起開刀前，到球場熱完身後就可以直接投球，羅嘉仁透露，每次需花1小時先伸展肩膀，因此現在比賽前都會提早1小時到場熱身。

羅嘉仁過去不只一次動刀，但最終能回到投手丘，讓他直呼很幸運，儘管本季單場最多投1.2局，但他有自信，若球隊需要，要他投2局也可以。（編輯：方沛清）1070422

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
總統出訪史瓦濟蘭

總統出訪史瓦濟蘭

總統首次登艦視導操演

總統首次登艦視導操演

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
總統出訪史瓦濟蘭
總統出訪史瓦濟蘭
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP