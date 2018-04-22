兩隊板凳清空 富邦1比0完封兄弟

（中央社記者黃巧雯新北22日電）中職中信兄弟投手陳琥今天連2局觸身球，引發中信、富邦板凳清空，富邦終場1比0贏球，富邦悍將總教練葉君璋表示，球隊近期打擊不穩，贏球對球隊來說很重要。



中信兄弟今天與富邦悍將交手，比賽火藥味十足，中信兄弟投手陳琥第3、4局分別對林哲瑄、林益全投出觸身球，引發兩隊板凳清空，林哲瑄隨後前往急診室就醫，裁判也立即警告兩隊，再投出觸身球，該名投手和總教練都要被驅除出場。



儘管連2局觸身球引發場上風波，陳琥卻不受影響，生涯首次先發，前5局未讓富邦打者敲出任何安打，6局下才被富邦打者高孝儀敲出第1支安打後退場。



中信兄弟緊急換上陳柏豪登板，一上場就因牽制失誤，讓高孝儀直衝三壘，但衝向三壘時滑壘過頭，遭觸殺出局，富邦攻勢因此受阻，7局下富邦打線突破封鎖，陳凱倫敲出二壘安打帶有1分打點，取得1比0領先。



羅力此役投7局無失分，被敲出5支安打，狂飆10次三振，沒有任何保送；倪福德第8局登板中繼，145公里以上速球連發，連飆2K後被敲二壘安打，再三振王威晨，終場富邦悍將就以1比0完封中信兄弟。



對於能拿下勝投，羅力認為，是團隊合作結果，感謝捕手方克偉導引、牛棚守住以及隊友守備、打擊打下那1分。



富邦悍將總教練葉君璋表示，贏球很開心，尤其在球隊近期打擊不穩情況下，能用低比數贏球，對球隊來說很重要。



談到林哲瑄左手前臂、林益全右膝下方分別遭到觸身球擊中，葉君璋指出，目前看起來沒有大礙，只是痛感不確定會持續多久，希望不會影響下一場比賽。（編輯：方沛清）1070422